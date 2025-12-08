【藝術文化】台博館「島嶼飛行」特展 觀看「台灣蝶蛾生存記」

蝶蛾祕寶展區，介紹台灣蝶與蛾的生存策略。

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣博物館推出的「島嶼飛行—台灣蝶蛾生存記」特展，即日起至115年5月31日在本館展出。本展集結近300件蝶蛾典藏標本，包括推測已滅絕的黃鳳蝶、保育類大紫蛺蝶，以及世界最大型蛾類之一的皇蛾，搭配高畫質生態影像與互動裝置，呈現鱗翅目昆蟲的科學研究與生態議題，帶領觀眾從多角度認識蝶與蛾的生命世界。

展覽以民眾熟悉的「蝴蝶」與「蛾」的分類做為起點，在入口過道以左右對照呈現，隨後回到「鱗翅目」的整體視角，逐層展開6大主題。內容包括蝶蛾從卵、幼蟲、蛹到成蟲的完全變態生命史，以及透過偽裝、警戒與擬態所發展出的生存策略；展區後段則介紹夜行性類群如何以氣味與聲波溝通與感知，以及日行性類群訪花吸蜜時所面臨的棲地破碎、污染與氣候變遷等現代挑戰。

台博館表示，台灣素有「蝴蝶王國」之稱，而同屬鱗翅目的蛾類，其物種數量更高出10倍。全台已記錄超過5,200種蝶蛾，占昆蟲多樣性的四分之一，其中約1,300種為台灣特有種，反映島嶼生態的高度演化能量。

策展人、台博館研究助理吳士緯指出，蝶與蛾的幼蟲在食物鏈中具有重要角色，「幼蟲猶如三明治的餡料，由牠們所吃的植物、取食牠們的肉食性動物夾於其中」，是維繫自然系統不可或缺的節點，而近年研究逐漸釐清夜間開花植物的傳粉者組成，部分夜行性蛾類也被發現扮演關鍵角色；展場中幾乎所有標本均採集自台灣，邀請全台民眾前來欣賞。詳詢台博館官網。

