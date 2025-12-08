【家庭plus．柴米油鹽】接受不同 愛不質變

圖／張慰慈

孩子前兩天過生日。就滿34歲了。我告訴他：「今年你的生日跟藥師佛生日同一天呢。」他笑了：「這麼巧。」因為他的笑容仍有孩子般的純真，所以總有許多長輩錯認他才20多歲，也包括做媽媽的我。他說：「媽！我不是小孩子了，我34歲了。」我點點頭，並接受自己也在邁向老去的路上行走。

他在生日前一天，休假回家。我們在家安靜地放鬆和休息，沒有喧鬧的人群，只有彼此和兩隻貓。我在中午和晚上相繼煮了他愛的食物。晚餐後，我用前一天活動供佛的蛋糕來為他唱生日快樂歌。按慣例，他吹熄蠟燭後，許了願，但這次願望他一個都沒說出來，我也沒問。對於身為母親，眼前他的平安，已是最大的安慰。

一個平安、寧靜的生日，家常的日常，是亂世裡最大的幸福。

幾年前，我重病在床時，除了向師父尋求依靠外，唯一惦記的是我的老母。病癒後，兒子為此向我抱怨，說心裡很受傷，認為感受不到分毫他對我的重要。

「因為你一直很獨立，我知道即使媽不在了，你都能把自己照顧得很好。你讓我很放心，讓我沒有恐懼，這一直是你給媽媽最好的禮物。」我真誠坦白說了心裡的感受。他來抱我，但是我想他也是似懂非懂。我想著，不用著急，歲月會讓他有天完全明白。

近日因為一個議題，才發現，即使母子感情再好，許多價值觀其實還是有很大的差異。為此我曾感到悲傷與落寞，以及不可置信。然後突然醒來，理解「接受」代溝的存在，是讓愛不質變的唯一方法。

突然想通了，原來是我緊握著「你是我的……為什麼不能回報我當年一樣的付出……」的這個念頭，這才是心苦的源頭。更明白了因為「不一樣」，卻還能相愛，所以才珍貴，然後關係就升級了。不只有喜歡，還加上了成全，才是真愛的模樣。這是我想通的所得。

要轉換失落其實不容易，「原來他沒那麼愛我」，這個念頭像個惡性腫瘤，需要立刻一刀切除，而切除的傷口，會慢慢復原，然後就清醒知道：他長大了，不只是我的，最大的擁有權是他自己。關於彼此的不同，最後我選擇接受。更大的理解是，我也應該要恢復成那個完整的自己，日後也無需作繭自縛，付出是自己的選擇，是自由的，孩子獨立了，我也有決定自主選擇付出的權力。更不可以此做為交換愛的條件。

愛真是奉獻，就如同我們跪在佛前只需真心發願，不用索取，不用拿出條件交換。原來真愛也是如此。

《金剛經》中「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」，孩子34歲的生日，我也收到了這份大禮。在同樣藥師佛生日的這一天。

