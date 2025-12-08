自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．柴米油鹽】接受不同 愛不質變

2025/12/08 05:30

圖／張慰慈圖／張慰慈

文、圖／張慰慈

圖／張慰慈圖／張慰慈

孩子前兩天過生日。就滿34歲了。我告訴他：「今年你的生日跟藥師佛生日同一天呢。」他笑了：「這麼巧。」因為他的笑容仍有孩子般的純真，所以總有許多長輩錯認他才20多歲，也包括做媽媽的我。他說：「媽！我不是小孩子了，我34歲了。」我點點頭，並接受自己也在邁向老去的路上行走。

他在生日前一天，休假回家。我們在家安靜地放鬆和休息，沒有喧鬧的人群，只有彼此和兩隻貓。我在中午和晚上相繼煮了他愛的食物。晚餐後，我用前一天活動供佛的蛋糕來為他唱生日快樂歌。按慣例，他吹熄蠟燭後，許了願，但這次願望他一個都沒說出來，我也沒問。對於身為母親，眼前他的平安，已是最大的安慰。

一個平安、寧靜的生日，家常的日常，是亂世裡最大的幸福。

幾年前，我重病在床時，除了向師父尋求依靠外，唯一惦記的是我的老母。病癒後，兒子為此向我抱怨，說心裡很受傷，認為感受不到分毫他對我的重要。

「因為你一直很獨立，我知道即使媽不在了，你都能把自己照顧得很好。你讓我很放心，讓我沒有恐懼，這一直是你給媽媽最好的禮物。」我真誠坦白說了心裡的感受。他來抱我，但是我想他也是似懂非懂。我想著，不用著急，歲月會讓他有天完全明白。

近日因為一個議題，才發現，即使母子感情再好，許多價值觀其實還是有很大的差異。為此我曾感到悲傷與落寞，以及不可置信。然後突然醒來，理解「接受」代溝的存在，是讓愛不質變的唯一方法。

突然想通了，原來是我緊握著「你是我的……為什麼不能回報我當年一樣的付出……」的這個念頭，這才是心苦的源頭。更明白了因為「不一樣」，卻還能相愛，所以才珍貴，然後關係就升級了。不只有喜歡，還加上了成全，才是真愛的模樣。這是我想通的所得。

要轉換失落其實不容易，「原來他沒那麼愛我」，這個念頭像個惡性腫瘤，需要立刻一刀切除，而切除的傷口，會慢慢復原，然後就清醒知道：他長大了，不只是我的，最大的擁有權是他自己。關於彼此的不同，最後我選擇接受。更大的理解是，我也應該要恢復成那個完整的自己，日後也無需作繭自縛，付出是自己的選擇，是自由的，孩子獨立了，我也有決定自主選擇付出的權力。更不可以此做為交換愛的條件。

愛真是奉獻，就如同我們跪在佛前只需真心發願，不用索取，不用拿出條件交換。原來真愛也是如此。

《金剛經》中「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」，孩子34歲的生日，我也收到了這份大禮。在同樣藥師佛生日的這一天。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應