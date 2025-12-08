【家庭plus．婚姻研究院】妳不胖 只是壯了點

婚姻研究院

文／Kristen

我想全天下的女人都曾問：「我看起來會不會很胖？」這麼問一定是希望對方能夠說：「妳一點都不胖。」

我那淡漠如冰的先生是大家口中的好好先生、好爸爸，相反的，我如同烈焰煙火般的存在，所以當朋友得知我們要結婚時，都投以不可置信的表情。我的直接、急躁與慢條斯理的先生極為不同。第一次見面，我5分鐘便吃完盤中的蝦仁炒飯，抬頭時，他還在悠悠說著自己的事，盤中的蝦仁炒飯還完好無缺。

二十多年過去，當我轉頭問著坐在沙發上看著電視的他，他若有所思地說：「妳一點都不胖。」正當我想著這次減肥終於成功時，他卻突然抬頭看了我一眼說：「只是壯了點。」

雖然遊走在理智線斷掉的灰色地帶，但想到他平時對這個家的付出，原本燃起的怒火也在這一刻煙消雲散。或許是因為他的優點早已勝過於那些無心的玩笑，而夫妻本就是互相的磨合共處，就像結婚的那天他對我說：「希望在這段婚姻裡，我們看見彼此的優點勝過於彼此的缺點。」這份幸福，才能永遠長存。

