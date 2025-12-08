【家庭plus】我家的餐桌

圖／竹楓

共餐人數：3人

菜色說明：今年的暑假很熱，除了胃口欠佳，也想讓自己稍微調整一下步調，所以午晚餐不是買便當、外食，就是叫外送來填飽肚子，但總有吃膩的時候。

今天就簡單下廚房煮晚餐。1.五花肉兩條，每一條切成6小段共12小段，加些醬油跟飯一起放電鍋蒸煮，五花肉肥瘦各半，蒸好軟嫩入口即化，超好吃。2.魚下巴抹些許鹽及橄欖油，放小烤箱烤，酥脆味美，頗受家人青睞，是我的拿手菜。3.紅蘿蔔絲加一顆雞蛋清炒一小盤，味美清甜，也頗受家人的喜愛。4.洋蔥切絲炒海帶芽，是健康的自然食物，一樣是家人愛吃的菜肴之一。5.清炒空心菜這一道菜，我的做法也很簡單，先用3片大蒜切碎加點油爆香，取出放在小碗備用，然後放入空心菜炒，放入幾粒蝦米提味，最後放入適量鹽及爆香的蒜，一盤翠綠色的蔬菜，真是讓人食指大動。今天的晚餐，吃到盤盤皆空，真是始料未及，無形中也給我極大的鼓勵，若有空，真想多為家人洗手做羹湯。（文、圖／竹楓）

