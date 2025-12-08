自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/12/08 05:30

圖／竹楓圖／竹楓

共餐人數：3人

菜色說明：今年的暑假很熱，除了胃口欠佳，也想讓自己稍微調整一下步調，所以午晚餐不是買便當、外食，就是叫外送來填飽肚子，但總有吃膩的時候。

今天就簡單下廚房煮晚餐。1.五花肉兩條，每一條切成6小段共12小段，加些醬油跟飯一起放電鍋蒸煮，五花肉肥瘦各半，蒸好軟嫩入口即化，超好吃。2.魚下巴抹些許鹽及橄欖油，放小烤箱烤，酥脆味美，頗受家人青睞，是我的拿手菜。3.紅蘿蔔絲加一顆雞蛋清炒一小盤，味美清甜，也頗受家人的喜愛。4.洋蔥切絲炒海帶芽，是健康的自然食物，一樣是家人愛吃的菜肴之一。5.清炒空心菜這一道菜，我的做法也很簡單，先用3片大蒜切碎加點油爆香，取出放在小碗備用，然後放入空心菜炒，放入幾粒蝦米提味，最後放入適量鹽及爆香的蒜，一盤翠綠色的蔬菜，真是讓人食指大動。今天的晚餐，吃到盤盤皆空，真是始料未及，無形中也給我極大的鼓勵，若有空，真想多為家人洗手做羹湯。（文、圖／竹楓）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應