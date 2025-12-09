自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】兩廳院「好事度量」特展聚焦永續議題 特別導覽一探幕後能源運作

2025/12/09 05:30

兩廳院透過更換老舊高耗能系統，至今已累積節省逾1,150萬度電。（兩廳院提供）兩廳院透過更換老舊高耗能系統，至今已累積節省逾1,150萬度電。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家兩廳院推出聚焦永續議題的全新展覽「好事度量」，於國家戲劇院地面層公共區域，以「感受、參與、共好」3大展區，帶觀眾從感官、數據與故事中體驗永續劇場，同時呈現兩廳院在此議題上的長期實踐與思考。

「共好的溫度」展區訪談影片，歌仔戲國寶唐美雲認為參與「口述影像」製作很值得。（兩廳院提供）「共好的溫度」展區訪談影片，歌仔戲國寶唐美雲認為參與「口述影像」製作很值得。（兩廳院提供）

兩廳院於2018年成立「永續共融小組」，串聯各部門逐步凝聚出屬於兩廳院的永續行動方向，試圖在社會共融、環境保護、經濟成長3個面向取得平衡，實踐場館永續精神。藝術總監劉怡汝表示，本次永續特展的目的並非提供「標準答案」，而是希望將這些在日常實踐中發生的「好事」，化為社會大眾思考永續的起點。

觀眾可「親手」透過「觸覺導覽」感受戲劇院建築。（兩廳院提供）觀眾可「親手」透過「觸覺導覽」感受戲劇院建築。（兩廳院提供）

3大展區從戲劇院1號門「感受的寬度」開始，以觸覺、聽覺、視覺等多感官體驗，重新理解共融劇場。觀眾可「親手」透過「觸覺導覽」感受戲劇院建築與獸形雕刻的細節；「情境字幕」供人觀賞秘魯廣場劇團《嗨姆雷特》；而唐美雲歌仔戲團《冥遊記—帝王之宴》的「口述影像」與觸覺導聆模型，則可理解共融服務的多樣形式。

設於風景書店走道的第2展區「參與的廣度」聚焦數據，以兩廳院典藏文物為切入點，其中，「佛式聚光燈」象徵著兩廳院透過更換老舊高耗能系統，自1987年場館啟用至2024年間累積節省了1,150萬度電，相當於兩廳院一整年的全館用電。現場亦展示開館至今6個不同年代的紙本票券，並以數據化的方式呈現票券電子化後的減紙成果，省下的用紙可舖滿25座藝文廣場。

再繼續往前走，就是位於戲劇院2號門的「共好的溫度」展區，以訪談影片串聯創作者、被服務者與觀眾的視角，展現共融行動中人與人之間的情感互動與理解，呼應「共好」的核心精神。

此外，搭配此次特展，還有3場特別的導覽活動。其中，山峸製作所創辦人袁浩程，將分享永續劇場與展覽製作的心法；法律白話文運動營運長徐書磊，則將介紹永續議題中的「公正轉型」理念，透過跨領域的分享與直觀易懂的導覽形式，帶人一探難得一見的兩廳院永續機電概況，看看劇場幕後如何透過能源運作達到省電的目標。而兩廳院無障礙導覽，則是從不同感官與角度重新理解永續與藝術的連結。特別導覽報名方式將於12月中旬公布，詳詢兩廳院官網與官方社群。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應