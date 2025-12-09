【藝術文化】兩廳院「好事度量」特展聚焦永續議題 特別導覽一探幕後能源運作

兩廳院透過更換老舊高耗能系統，至今已累積節省逾1,150萬度電。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國家兩廳院推出聚焦永續議題的全新展覽「好事度量」，於國家戲劇院地面層公共區域，以「感受、參與、共好」3大展區，帶觀眾從感官、數據與故事中體驗永續劇場，同時呈現兩廳院在此議題上的長期實踐與思考。

「共好的溫度」展區訪談影片，歌仔戲國寶唐美雲認為參與「口述影像」製作很值得。（兩廳院提供）

兩廳院於2018年成立「永續共融小組」，串聯各部門逐步凝聚出屬於兩廳院的永續行動方向，試圖在社會共融、環境保護、經濟成長3個面向取得平衡，實踐場館永續精神。藝術總監劉怡汝表示，本次永續特展的目的並非提供「標準答案」，而是希望將這些在日常實踐中發生的「好事」，化為社會大眾思考永續的起點。

觀眾可「親手」透過「觸覺導覽」感受戲劇院建築。（兩廳院提供）

3大展區從戲劇院1號門「感受的寬度」開始，以觸覺、聽覺、視覺等多感官體驗，重新理解共融劇場。觀眾可「親手」透過「觸覺導覽」感受戲劇院建築與獸形雕刻的細節；「情境字幕」供人觀賞秘魯廣場劇團《嗨姆雷特》；而唐美雲歌仔戲團《冥遊記—帝王之宴》的「口述影像」與觸覺導聆模型，則可理解共融服務的多樣形式。

設於風景書店走道的第2展區「參與的廣度」聚焦數據，以兩廳院典藏文物為切入點，其中，「佛式聚光燈」象徵著兩廳院透過更換老舊高耗能系統，自1987年場館啟用至2024年間累積節省了1,150萬度電，相當於兩廳院一整年的全館用電。現場亦展示開館至今6個不同年代的紙本票券，並以數據化的方式呈現票券電子化後的減紙成果，省下的用紙可舖滿25座藝文廣場。

再繼續往前走，就是位於戲劇院2號門的「共好的溫度」展區，以訪談影片串聯創作者、被服務者與觀眾的視角，展現共融行動中人與人之間的情感互動與理解，呼應「共好」的核心精神。

此外，搭配此次特展，還有3場特別的導覽活動。其中，山峸製作所創辦人袁浩程，將分享永續劇場與展覽製作的心法；法律白話文運動營運長徐書磊，則將介紹永續議題中的「公正轉型」理念，透過跨領域的分享與直觀易懂的導覽形式，帶人一探難得一見的兩廳院永續機電概況，看看劇場幕後如何透過能源運作達到省電的目標。而兩廳院無障礙導覽，則是從不同感官與角度重新理解永續與藝術的連結。特別導覽報名方式將於12月中旬公布，詳詢兩廳院官網與官方社群。

