【藝術文化】2025橫山書藝雙年展12/20揭幕 「運動中的書法」窺見當代書寫樣貌

劉開〈少年吔，安啦！〉電影海報，紙本輸出，75×106公分，1992。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市立美術館所屬橫山書法藝術館將於2025年12月20日推出第2屆「2025橫山書藝雙年展：運動中的書法 從文人的案頭到諸眾的街頭」，本次展覽由國立台南大學教授林俊臣擔任策展人，並邀請龔卓軍、小原俊樹與谷川雅夫擔任策展顧問。展覽12月19日舉行預展，展期至2026年4月13日。

周夢蝶〈約會〉水墨、紙本，30.4×21公分（×4件），1990。

橫山書藝館表示，本屆雙年展立基於書法在當代被持續視覺化與形式化的現象，試圖回到書寫行動本身，重新檢視書法在生活、創作與群眾文化中的位置。策展主軸採「專業與非專業書寫者並陳」的方式，淡化技法優劣的線性視角，引導觀眾從不同創作背景、時代與脈絡理解書寫如何以多種形式運動、轉化並延續。

展覽共集結45位國內外藝術家，展品橫跨17世紀至當代，逾百件作品同場呈現。作品類型包含立軸、手卷、尺牘、文人書稿、藝術家日課式的書寫痕跡，以及與舞蹈、電影宣傳等跨域合作形式。

在重點作品中，詩人周夢蝶1990年的〈約會〉手稿以報社副刊稿紙書寫，字大於格、行距留有空隙，筆勢清晰，呈現他寫作中常見的節制與簡勁。手稿筆鋒細挺，收筆多有內斂斜切，顯露詩人個人性格與文字節奏，是本次展中難得呈現的文人書寫範例。

另一件作品為劉開設計的電影《少年吔，安啦！》海報，運用介於書法與街頭塗鴉之間的書寫形式，筆觸不規則、帶有飛白，營造躁動情緒，與電影關注的青春與社會邊緣題材相互呼應。此件作品展示書法如何跨越傳統書寫，進入現代平面設計與流行文化的語境。

展覽亦呈現多位日本重要書家作品，包括富岡鐵齋、熊谷守一、良寬與井上有一等，從文人書風到前衛書法，顯示日本近代與當代書藝多元面向。台灣方面則可見于右任、胡適、賴和、周夢蝶、李敏勇、蔣勳、杜忠誥、舒國治與孫大川等書寫者的作品，在文化、文學與個人書寫之間展開不同的創作觀點。展覽詳詢桃美館官網。

