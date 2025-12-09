自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025橫山書藝雙年展12/20揭幕 「運動中的書法」窺見當代書寫樣貌

2025/12/09 05:30

劉開〈少年吔，安啦！〉電影海報，紙本輸出，75×106公分，1992。（桃美館提供）劉開〈少年吔，安啦！〉電影海報，紙本輸出，75×106公分，1992。（桃美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕桃園市立美術館所屬橫山書法藝術館將於2025年12月20日推出第2屆「2025橫山書藝雙年展：運動中的書法 從文人的案頭到諸眾的街頭」，本次展覽由國立台南大學教授林俊臣擔任策展人，並邀請龔卓軍、小原俊樹與谷川雅夫擔任策展顧問。展覽12月19日舉行預展，展期至2026年4月13日。

【藝術文化】2025橫山書藝雙年展12/20揭幕 「運動中的書法」窺見當代書寫樣貌周夢蝶〈約會〉水墨、紙本，30.4×21公分（×4件），1990。
（桃美館提供）

橫山書藝館表示，本屆雙年展立基於書法在當代被持續視覺化與形式化的現象，試圖回到書寫行動本身，重新檢視書法在生活、創作與群眾文化中的位置。策展主軸採「專業與非專業書寫者並陳」的方式，淡化技法優劣的線性視角，引導觀眾從不同創作背景、時代與脈絡理解書寫如何以多種形式運動、轉化並延續。

展覽共集結45位國內外藝術家，展品橫跨17世紀至當代，逾百件作品同場呈現。作品類型包含立軸、手卷、尺牘、文人書稿、藝術家日課式的書寫痕跡，以及與舞蹈、電影宣傳等跨域合作形式。

在重點作品中，詩人周夢蝶1990年的〈約會〉手稿以報社副刊稿紙書寫，字大於格、行距留有空隙，筆勢清晰，呈現他寫作中常見的節制與簡勁。手稿筆鋒細挺，收筆多有內斂斜切，顯露詩人個人性格與文字節奏，是本次展中難得呈現的文人書寫範例。

另一件作品為劉開設計的電影《少年吔，安啦！》海報，運用介於書法與街頭塗鴉之間的書寫形式，筆觸不規則、帶有飛白，營造躁動情緒，與電影關注的青春與社會邊緣題材相互呼應。此件作品展示書法如何跨越傳統書寫，進入現代平面設計與流行文化的語境。

展覽亦呈現多位日本重要書家作品，包括富岡鐵齋、熊谷守一、良寬與井上有一等，從文人書風到前衛書法，顯示日本近代與當代書藝多元面向。台灣方面則可見于右任、胡適、賴和、周夢蝶、李敏勇、蔣勳、杜忠誥、舒國治與孫大川等書寫者的作品，在文化、文學與個人書寫之間展開不同的創作觀點。展覽詳詢桃美館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應