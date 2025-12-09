自由電子報
藝術文化

【藝術文化】傳承台灣相褒歌文化 傳藝推出《歌語山間》樂譜集

2025/12/09 05:30

【藝術文化】傳承台灣相褒歌文化 傳藝推出《歌語山間》樂譜集台灣音樂館出版《歌語山間：台灣相褒歌樂譜集》。
（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為保存並推廣日漸式微的相褒歌文化，傳藝中心台灣音樂館委託台大教授蔡佳芬領銜的研究團隊，策畫出版《歌語山間：台灣相褒歌樂譜集》，盼為後續研究、教育與展演奠定更完整的基礎。

【藝術文化】傳承台灣相褒歌文化 傳藝推出《歌語山間》樂譜集專書收錄耆老珍貴的歌聲，圖為林月娥（左）與王菊英。
（傳藝中心提供）

傳藝中心表示，相褒歌源自採茶時以台灣台語即興對唱的山歌，是台灣漢族傳統歌謠形式之一，其內容多取材日常生活與情感互動，是早期台灣民間記錄生活、抒發情感的主要方式，也是台灣原生劇種歌仔戲發展的文化源流，2023年經新北市登錄為口述傳統類無形文化資產。

此次出版計畫，由長期投入相褒歌採集與復振的蔡佳芬教授團隊，以新北市坪林、石碇、深坑等傳唱區域為核心，整合音樂學者、台語教育家、錄音工程師與文化研究者的共同心力，將口耳相傳的歌謠透過田野調查、選錄、採譜到製譜，系統化整理為可學習、可傳承的教材。

書中共收錄王菊英、林月娥、陳世義、吳恒毅、林旺與陳桂蘭等6位耆老珍貴的歌聲；並收錄由台語教育家王秀容整理的歌詞台語漢字、台羅拼音、注釋與中譯，搭配現場採錄的高品質音檔，讓讀者能同時聽、見相褒歌，完整理解其語言、旋律與文化脈絡。

樂譜集以五線譜與簡譜雙軌呈現，既能精確記錄歌者原音，也讓初學者更易入門。蔡佳芬特別指出，將即興歌謠轉化為五線譜是一項艱鉅工作，但五線譜是國際通用語彙，盼能藉此在更多場域甚至推廣到世界各地，並持續世代流傳。

