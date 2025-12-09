【第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎三獎】 栗光／女兒 － 2之2

【短篇小說獎三獎】◎栗光

◎栗光 圖◎倪韶

圖◎倪韶

先生向女兒解釋，他認真斟酌過，到底是要在海邊採集一些生物回來，還是向水族店購買，「海邊的想必生猛有力，但果然還是店裡的會比較安全吧？我們還不知道會不會有人參共同疾病。」妙妙點點頭，可能因為從小就接觸這種爸爸，一向比我能夠忍受他。父女兩人接著一起注意有沒有哪種生物與海參產生互動，以此做為「家庭成員」的參考。

先生好幾次問女兒，妳對那個那個有什麼感覺？「那個那個」可以替換成任何一種他放入海水缸的生物，而當「那個那個」開始呈現衰敗、將死之貌的時候，他也會再問一次。有時候這還變形成某種考題：妳最近有沒有感覺到哪裡不一樣了？周圍多了什麼？而妙妙所有的答案統統是「沒有」，因為她沒有參化的記憶，對她來說，那就只是一段普通的空白，和睡著一樣，你可能有做夢，你不一定記得。

請繼續往下閱讀...

「不要緊，以後就會愈來愈熟練了。」先生喜孜孜地做結。

在他的嘗試之下，妙妙的氣色確實比過去更好。海水缸計畫也延伸到教室，她固定坐在靠近插座的位置，自己就是自己的班級寵物飼育員，但每位同學都知道當自己的同學變成海參，應該給予怎樣的協助，學校也進一步討論，假設同學不是變成海參，變成海膽、海星，又該怎麼辦。某些家長特別感興趣，包含之前那個粗魯男孩小健的雙親，他們與另外幾對父母，直說這就是他們送小孩到森林小學的用意。其中，嚷嚷這句話最大聲的，正是那個勇敢女孩慧潔的爸爸，女孩於是愁容滿面地對我說：「我真的很抱歉……」儘管我認為自己要為妙妙被冒犯而動怒，然而坦白說，這念頭我比他還早就生出來，想起慧潔那天的冷靜，這位爸爸也可以算是教育成功吧？

後來，先生和慧潔爸爸、劉老師，組了一個互助會，群組隨著班上家裡有海水缸的人數日漸壯大，還經常到彼此家中鑑賞對方的海水缸。他們會分享自己養得特別好的海葵、珊瑚、海水魚，也會交流資訊，有人反映藻類繁衍過剩，便有人建議他加入哪種生物平衡。某次，他們談及翻砂生物是要選擇蝦虎、海星還是螺，便有人曖昧地對著先生笑，說真羨慕你都不用煩惱這個，交代下去就好了。我正要發作，沒想到一個向來慢半拍、愣頭愣腦的傢伙，居然搶先一步表示：「不要海參類都好，雖然很好用，但顏值實在不高。」我氣得幾乎要中風，一句話都說不出來，白白錯失爆炸時機。

幸好，老天有眼，失禮渾蛋二號不知送給失禮渾蛋一號什麼東西，導致他滅缸，也間接牽扯出更多誰跟誰的飼養觀念不對盤，這個週末鑑賞活動不得不停辦，只剩下幾個成員低調相約。

感到大快人心的同時，我心底仍舊有沮喪和懷疑：難道期待妙妙停止參化，才是不切實際的嗎？

●

最近，我開始望著海水缸陷入苦思。缸裡的妙妙伸出漂亮的小樹觸手，優雅地取食底沙。儘管已經能欣賞這樣的生物之美，先生亦一再為我建立觀念，說這是吸收其中的有機養分，但在我的認知裡，這到底就是吃其他生物的排泄物，情感層面很難接受。當妙妙恢復以後，如果一臉歉意地說她還不餓、不想吃飯，我的心情就更複雜了。我不想勉強她，更不知道要不要告訴她，我知道她為什麼不會餓。

此刻，缸裡的妙妙一邊吃一邊同步排出廢棄物──唉，這件事先生也糾正過我好幾遍。他說，大自然裡沒有廢棄物，只要經過細菌分解，它就是養分，「妳看，我這缸比店裡的還漂亮，這就是關鍵啊。這都是妙妙的功勞。」

想起他得意洋洋的表情，以及牽著妙妙，父女一同讚歎海水缸的模樣，我就……

等等，那是什麼？

有個東西攫取了我的目光，細細的，長長的，扭動著……我在缸前緊緊盯住妙妙的四周，好不容易，那東西再度跑了出來。而且居然不是從缸裡任何一處冒出來，是從妙妙的屁股裡！我驚呼出聲，衝進臥房拖出先生，他睡眼惺忪，看著妙妙聽我描述。

聽畢，他很是平淡地表示：「那是ㄧㄣˇ魚，出現很多次了，妳都沒有看我帶回來的資料嗎？」微微帶著不滿，手指向桌上一疊，轉身回到房裡。

我驚魂未定，又觀察了好一會，沒能再見到ㄧㄣˇ魚，只能翻閱那一落資料，看見先生螢光筆註記：隱魚，體細長，近似鰻形，常側扁，且向後逐漸尖細。生活習性特殊，大部分種類行寄生的生活方式，常寄生在海參、海星及大型雙枚貝的體內。

文字旁邊附著幾張照片，愈看愈熟悉，我想起蟯蟲檢查那天看見的寄生蟲。原來，牠不是寄生蟲，是寄生生物──但是，寄生蟲跟寄生生物之間，又要怎麼區分？

先生睡醒後，我提出這個問題，他不知道答案，但很滿意，覺得我終於對女兒付出該有的關心。

那之後，每晚睡前兩人都會討論有沒有看見隱魚，有時候也會在晚餐時描述給妙妙聽。或許年紀還小，她完全不介意體內寄居著一條魚，把牠視為某種幻想朋友，偶爾會撫著自己的小肚子，輕聲地和牠講話。

有一天，妙妙主動提議，我們何不架設一台錄影機呢？她想親眼看看那條隱魚，也對自己的參化狀態感到好奇。翌日，父女倆把所有東西搞定，妙妙也進一步發現，那條隱魚不但會外出巡視缸子，更會以不同方式打道回府：若參化的自己正在排泄，牠會趁隙以頭潛入軀體中；若門戶緊閉，則改用細長的尾巴，「像妳倒車入庫那樣，咻咻咻地鑽回我體內。」

她講這些話的時候，臉上露出我未曾見過的笑容。我一面聽她說，一面無法抑制地想：如果這一切不是發生在我的妙妙身上，確實很有趣很迷人。

●

專案收尾的那天，最糟糕的情況發生了。

我媽因為我不斷推延帶妙妙回娘家的日期，趁著平日晚上直接殺來。她有我家備用鑰匙，這根本輕而易舉。本來隨便撒點謊瞞過她也是輕而易舉，偏偏那天我加班，先生去社區大學上生物課，只有慧潔陪妙妙回家。確定妙妙到家後，慧潔就先離開了，於是等我終於下班，打開門的剎那簡直要瘋了。

我媽正在準備料理參化的妙妙。

她說，你們怎麼把這丟椅子上就出門？這要冰啊，不就好險我今天有過來。妳是在哪裡買的？之前我買乾貨都泡不開，正好很想試試新鮮的。

我鞋子沒脫，衝過去把砧板上的妙妙一把抓起，確認完好無缺，立刻投入海水缸。

我媽錯愕得大呼小叫，我卻無法好好解釋這一切，只是不斷鬼打牆地告訴她不行、不可以。

「這不是海參？」

「這是海參。」

「那有什麼問題？我剛剛已經看過食譜了，我知道自己在做什麼。」

「這不是吃的。」

「買了就要趁新鮮吃啊。」

「這不是買的。」

我大可以告訴她，這是妙妙或先生的寵物、從缸裡跳出來的，隨便胡謅什麼都好，可那時我嚇壞了，一時間竟然湊不出一句最簡單的謊話。這陣子無論是公司還是家裡，已經耗盡了我的心力。

幸好，鑰匙轉動門鎖的聲響分散了媽的注意力，把那隻隨時要撈起妙妙的右手放下來。

「媽，妳怎麼來了？」

「唉唷，當然是來找我的寶貝。」

先生見我們都在缸前，喜孜孜地說：「妙妙很可愛齁，愈來愈可愛。」

媽一臉「我早就知道」的表情，「那還用你說，我的寶貝當然最可愛。」

「媽最喜歡哪一點？」先生一邊問，一邊忍不住自己搶答：「我最喜歡摸起來的感覺，軟軟滑滑的，即便有小疣突，還是軟萌軟萌。」

媽的視線在我們兩人間來來回回：「妙妙長痘子？過兩天我煮些青草茶帶過來好了。玫珊青春期的時候也長很凶，喝了仁和堂抓的藥包，現在一點疤痕都沒有了。」

「妙妙長痘子？」先生詫異地看向我：「會不會是對上週從周大那裡拿回來的海葵過敏？」

「你們買海葵回來吃？我都不知道海葵也可以吃。」媽的語氣夾纏些許不確定。

「媽，海參不會吃海葵，但也許海葵有些毒素釋放出來了，或是缸裡的平衡值跑掉、要再調整。」

明明是他們兩人的對話，說完卻紛紛把目光投向我。

我像死人般站在那兒，許久以後，深深吸一口氣，自首道：「我還沒跟媽說妙妙發生的事。」

先生起初一臉不可置信，接下來如預期中皺起眉頭，半張著嘴，不說一句話。我曉得，這是他壓抑怒氣的反應，正在努力吞嚥絕不能脫口的惡言。

「我就不懂妙妙變成海參是哪裡讓妳感覺丟臉，連自己的媽媽都瞞！」

「你們在說什麼？妙妙怎麼了？」

瓦斯爐上的水也來參戰，咕嚕咕嚕地爭取注意力。我歎口氣，進廚房關掉準備汆燙女兒的一鍋沸水，回到玄關脫鞋，將來龍去脈解釋給媽聽。

那是一段頗長的沉默，足以讓妙妙從缸子正中央移動到造景礁石的後方。

然後，媽說：「我去問看看仁和堂老闆這要吃什麼好了。」

●

媽突襲的那一晚後，妙妙便沒有再人化過。

先生另外在家裡裝設了一台無線智慧攝影機，方便我們隨時從公司觀察。在這段期間，妙妙如常地攝食，如常地排泄，隱魚如常地出游與巡視。應該要怕人的隱魚，已經完全熟悉我們了，我總是在內心對牠喊話，請牠告訴妙妙快點醒過來。先生則開始相信，這是本來就會發生的事，妙妙有一天會選擇她想要成為的角色，身為父母能做的最好的事，便是無條件支持她。

小學三年級的第一個學期結束了，小健和他的雙親、慧潔與她過於雀躍的父親，一起在寒假期間探望妙妙。臨走前，他們從先生那兒分得一些海葵，兩個孩子第一次親眼看見隱魚，瞳孔如被打開的寶箱，藏不住震撼與好奇地一閃一閃。

春節前夕，我們發現妙妙出現「腰身」，看上去像是路邊小吃攤賣的油炸雙胞胎。先生不無驚喜地宣布，當海參要進行無性生殖，就會將身體中段收縮，然後前後兩端分離，最終完全斷開。

見我一臉驚慌，他如益智節目主持人般字正腔圓，把上述的話重新講了一遍，再補充道：「分裂之後，兩端都會開始再生缺失的內臟與器官，前端補長肛門，後端長出口部與觸手，最後演變成兩條獨立的新海參。」

他一字一句說得極慢，擔心我聽不懂，我於是更加錯愕地望著他。難道女兒變成海參大半年，這些事情還需要他告訴我嗎？現在應該嚴正以待的，是這樣的妙妙未來會變得如何吧！

他想了想，說：「我們可能會有兩個人化妙妙，或有兩個參化妙妙。最最幸運的情況，是我們有一隻參化妙妙，一個人化妙妙！」來不及回應，他既期待又煩惱地說：「不知道她們各自會不會又再生出其他妙妙……」

數日後，妙妙果真完全變成了兩個，兩個躺在缸底的參化妙妙。

又過了一週，我下班踏進家門，竟不預期地撞見我懷胎十個月、最初始的那個妙妙，歪歪斜斜地坐在椅子上，抖著腿寫功課，桌面滿是橡皮擦屑。她聞聲抬頭，問：「可以明天再寫嗎？」

那之後，妙妙直到畢業都不曾再改變過，缸裡的海參也始終維持著正常海參的模樣，唯一不同的是，那條小隱魚就這麼消失了。

先生對此莫名失落，但他很快把重心放在那條海參身上。某個睡前時光，他告訴我，即便現在盤算太早了些，他也已經下定決心要好好照顧那條海參，未來等女兒出嫁甚至懷胎時，假使海參還在，他要親手烹調月子餐給女兒。

我敷衍地回應了他，心想到那一天的時候，我一定會誓死保護我的二女兒。●

■【評審意見】

以迴避（展演）換取（反芻）時間 ◎張亦絢

迴避總與痛苦有關：找到迴避，就能找到痛苦。〈女兒〉深化了「揭露迴避」的表現傳統。強迫症未必都是文化規訓的結果──然而，文學仍當進行調解與探望。女人與孩童「必潔」一事，雖違反科學、常識與平等，仍深植人心──此也令切割排泄或髒汙，對女童造成雙重的複雜強制。男童口中的糞便，到了女童眼中，卻是失蹤女童幻化的海參。糞便與女童似「不可兩立」的場景，極其暴力。做為糞便（或寄生蟲）過渡、遺跡或變本加厲的海參，幫助回溯前此，女童或匿跡或（被）滅口的存在危機。超現實偶被認為對性別解放過大於功，但〈女兒〉以其瘋狂又不失幽微的奇幻，將集體無所適從的迴避放大，直到最後女兒金蟬脫殼般的抖腳浮現，展現了抖落偏見的無窮力量。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法