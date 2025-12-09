自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】送安親班 還是去上班

2025/12/09 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／花椰菜

前陣子國小開學日，在網路上看見許多爸爸媽媽分享「吾家有女（子）初長成」的心得感想，自己的內心同時被觸動，因為明年就換我經歷這段「奇幻之旅」了！

我們居住於升學壓力巨大、學業競爭激烈的城市，周遭認識的鄰居、公司同事無不竭盡所能提供孩子豐富的教育資源，絞盡腦汁送孩子進最好的學校。在這樣時空背景下，與「教育」相關的大小事，鐵定要及早規畫。先生在孩子出生不久，就安排好明星學區；我在孩子幼兒園入學前一年，就狂打電話到處參觀、報名卡位；孩子中班時，我加入了某個小學生家長交流的社團，每天在裡頭打滾，臨摹國小會面臨的各種問題、預先走訪多間安親班詢問課後照顧與輔導。

先生注重孩子的學業成績，傾向孩子升上國小後送安親班，於是孩子上大班後，請我再多找幾間安親班問問。不問還好，一問不得了，宣傳單上條列出來的費用嚇得我兩眼發直。

前些日子我和先生提過，讓我在家裡盯孩子的作業、輔導孩子的學業，另外再找補習班補強（先生希望由外籍老師教英文）。會鼓起那麼大的「勇氣」將孩子留在身邊教導，除了我現在是全職媽媽、安親班費用驚人，我認為最重要的是──孩子本身自律。聽完我的建議，先生有些不耐地跟我說：「妳可不可以不要什麼事都繞著孩子轉？去做一些妳自己想做的事吧！」

當下我腦中一片空白，難道這個決定又做錯了嗎？先生接著說：「我覺得妳把孩子放得太重了！」會覺得自己「又」錯了，是因為我曾經回職場工作，最終都失敗收場。因此我想那就回歸家庭，好好地陪伴孩子也不錯；但先生想的是：去發掘自己喜歡的事情，工作賺錢也好。

昨天開車載孩子回家路上，他隨口問我一句：「媽媽，妳什麼時候去上班？」老實說我自己也沒什麼頭緒，便說：「不知道耶，等你長大一點看看吧！」我轉頭看了一下孩子，他語氣堅定地對我說：「媽媽，那妳等我上國小就去上班吧！」倏地，我的內心百感交集。

長期以來，我不曉得該將自己定位在哪裡？到底怎麼做對家庭、對孩子才是最好的？兩次返回職場，發生很多「事故」，將自己安放回家庭，才覺得一切都在自己的掌控。先生和孩子都支持我出去闖一闖，但沒有後援的我，徬徨無助與擔憂無處置放，孩子一遇到問題，絕對是我衝鋒陷陣。

下禮拜我仍預約好安親班要參觀、了解。其實換個角度想，或許送孩子去安親班才是對的，至少屆時成績若不如預期，不會全部怪在我頭上……

雖然現階段拿不定主意，但我想自始至終都不會有個「最完美的決定」，只有「最合適的選擇」。

