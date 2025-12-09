自由電子報
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．香草隨食札記】大風草 一點也不草

2025/12/09 05:30

在台灣客家聚落，大風草是婦女坐月子洗浴的草，也是農人勞作後的熱水澡材料。在台灣客家聚落，大風草是婦女坐月子洗浴的草，也是農人勞作後的熱水澡材料。

文、圖／蔡以倫

「大風草」是高達成人胸口的灌木。「大風草」是高達成人胸口的灌木。

入冬以來，網購平台流行足浴與草本泡澡包。翻開成分表，總能看見「大風草」。對多數人，它只是一把乾葉、一味標準浴湯配料；但真正的大風草，遠比我們以為的立體。

前陣子到台北客家文化園區藥草花圃，我第一次看見它的真容。那不是我腦中「草」的樣子，而是一株高達成人胸口的灌木。枝幹挺直，葉片披著細緻絨毛，手指輕揉便散出涼香。懷著孺慕之情，我像重新認識了一位被誤解多年的長者。

在台灣客家聚落，大風草是婦女坐月子洗浴的草，也是農人勞作後的熱水澡材料。這些用法沒有華麗典故，僅是山邊就地取材：濕氣重，需要能祛風去濕的植物，而大風草恰好長在家屋附近。氣味、效果與可得性，使它自然成為家庭草藥。

在中國，更常被稱為「大風艾」、「艾納香」，富含揮發性精油，蒸餾後可製成冰片，用於醒神、清熱、止痛。如今泡澡包承襲傳統，也走向香氛療法的新視野。

更有趣的是，大風草並非台灣客莊特有的草本，在東南亞也享有高度藥用地位。菲律賓稱它為sambong，是官方認證利尿與腎臟疾病草藥；馬來西亞用於產後調理與按摩；泰國、越南以它治外傷與抗發炎；印尼則常以其入浴或香薰。大風草可說是一株跨文化、跨氣候都被信任的植物。

冬天再次讓「大風草」出現在購物平台上，它背後承載的不只是「暖身」兩個字，而是一段從山坡、家屋到南國島嶼的使用史。對客家人是一鍋草湯，對中醫是一味藥材，對東南亞民族是一株可靠的療癒植物。

而對我而言，它是那天在花圃裡迎風站立的灌木，用自己的形狀告訴我，療癒往往比想像中更踏實，也更接近生活。（作者為淡水香草街屋主人）

