藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活OK繃】餐紙再利用

2025/12/09 05:30

生活OK繃生活OK繃

文／淳子

那天看到有人在網路分享，她都會把家中不穿的衣物剪小塊當抹布，用過再以洗衣機清洗，所以已經很多年沒買過廚房紙巾。

日本著名的斷捨離專家山下英子曾在她的著作中提到，她從不用抹布，都只用廚房紙巾來做清潔擦拭的動作，因為用抹布清潔，事後有更多的清潔工作要做，甚至還要消毒，不如用紙巾更方便、省事。

我則是中間派，也會把不穿的衣物剪小塊來用，只是多用於擦拭碗盤殘留的油汙，擦過即丟；餐巾紙也會用，比如說要將濕淋淋的碗盤擦乾，我只會用餐紙跟乾淨的餐盤做接觸。這些用過的餐紙其實都還很乾淨，我會留下二次利用，擦擦桌上的污漬、用過的餐具先擦再洗，一點也不浪費。

