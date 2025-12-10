【藝術文化】第24屆國家文藝獎揭曉 吳明益 李再鈐 盧亮輝 林文中 王金櫻 簡學義 虞戡平獲殊榮

國藝會董事長林淇瀁揭曉7位國家文藝獎得主。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第24屆國家文藝獎得主昨（9）日公布，分別由作家吳明益、藝術家李再鈐、國樂作曲家盧亮輝、編舞家林文中、表演藝術家王金櫻、建築家簡學義及導演虞戡平獲得。國藝會董事長林淇瀁表示，7位得獎者的共同性就是從在地出發，也都連結展示了台灣藝術創作的多元性。

國家文藝獎旨在獎勵「具有卓越藝術成就，且持續創作或展演之傑出藝文工作者」，類別包括文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、建築、電影，總額以7名為限，也就是說，本屆7類都有選出得獎者。

得獎公布記者會後，有多位獲獎者接受電訪，其中，本屆最高齡得主97歲的李再鈐開心表示感到驚喜，還忍不住大喊：「還好我活得夠久！」而以54歲成為最年輕的得獎作家吳明益則認為，年齡不是重點，如何維持創作能量更重要。兩個年齡的兩樣情，成為有趣的對照，但相同的是，兩人都仍堅持未來持續創作。

評審也分別提出給獎理由，認為作家吳明益具有發人深省的獨特思考與高度開創性的美學形式，以深刻文字，帶出台灣性的精髓，跟世界對話，並引起國內外讀者廣泛回響；藝術家李再鈐創作歷程與台灣社會發展、當代思潮相互影響，且具啟發性；作曲家盧亮輝作品立足台灣，並傳播影響華人音樂文化圈，屢見於舞台並廣為流傳，對台灣國樂提升與人才培育影響深遠。

編舞家林文中勇於挑戰舞蹈框架，作品風格多元，足跡遍及台灣與國際舞台，其近年對傳統文化的再詮釋與創造，展現跨越時代與地域的文化交融，使舞蹈成為一種深刻的文化思辨與藝術實踐；表演藝術家王金櫻歌仔戲劇齡逾70年，以多重身分維繫藝術實踐，既是唱念俱佳的歌仔戲演員，也是劇藝傳承者，更是當代表演藝術的創新者。

建築類得主簡學義創作具有深度之人文關懷，對於空間與材料本質有長期之探索與持續性之創新與突破，作品跨不同地理、人文區位，對社會文化影響深遠；導演虞戡平則逾40餘年深入田野記錄原民文化，作品關懷弱勢，且致力推動部落文化復振，持續參與影像紀錄並扶植後輩，貢獻卓著。

國藝會表示，國家文藝獎自2015年起調整為每2年辦理一次，本屆歷經6個多月推薦、提名、評選過程，共計有88位提名及評審委員參與；接下來的2年時間，除將於2026年5月4日在台北表演藝術中心舉辦頒獎典禮，頒發給每位得獎者100萬元獎金，國藝會也將陸續為得獎者辦理一系列表彰推廣活動。

