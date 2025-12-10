【藝術文化】《阿拉丁》電影交響音樂會1月重返台灣 呈獻全新沉浸式體驗

迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會將於2026年重返台灣巡演。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會自2022全球首演以來，屢獲樂迷盛讚「如癡如醉的體驗」、「真的太美好了」。2026年將以全新沉浸式體驗回到觀眾視野，台灣巡演預計於2026年1至2月在台北及台中演出5場。

主辦牛耳藝術表示，自1992年以來，《阿拉丁》以溫暖與歡笑征服全球觀眾。電影交響音樂會以大銀幕完整呈現動畫全片，重溫阿格拉巴的精采旅程，並由交響樂團現場演奏，加上頂尖歌手與神祕失控人聲樂團同步於劇情間獻唱，讓樂迷們再次拾起心中那份「原來世界可以如此廣闊而美好」的感動。

此次音樂會核心靈魂是由好萊塢作曲大師亞倫．曼肯（Alan Menken）親手打造，這位手握8座奧斯卡、11座葛萊美獎的音樂家，以他獨有的語彙，寫下一首首流傳逾30年的傳唱經典，其中，情歌對唱〈A Whole New World〉榮獲奧斯卡最佳原創歌曲、電影配樂等多項大獎，更勇奪葛萊美年度歌曲獎，是迪士尼至今唯一獲此殊榮的作品。

此次還特別力邀《阿拉丁》音樂劇原班首演卡司，以最原味的黃金陣容現身，包括紐約百老匯、倫敦西區與世界巡演的耀眼實力派，首演神燈精靈的特雷弗．迪昂．尼古拉斯（Trevor Dion Nicholas），以及《阿拉丁》百老匯音樂劇領銜首演阿拉丁的亞當．雅各（Adam Jacobs），茉莉公主則由主演《漢密爾頓》倫敦西區音樂劇的克莉絲汀．阿拉多（Christine Allado）擔綱。

2026年1月30、31日在台北國家音樂廳演出3場；2月7、8日在台中國家歌劇院演出2場。詳詢MNA。

