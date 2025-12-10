自由電子報
藝術文化

【藝術文化】國美館推出《遇見台灣 》桌遊 60件典藏畫作化身卡牌

2025/12/10 05:30

【藝術文化】國美館推出《遇見台灣 》桌遊 60件典藏畫作化身卡牌國美館推《遇見台灣》桌遊，用遊戲重新認識台灣美術。
（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館推出全新桌遊《遇見台灣 》，以館藏「台灣風景」為核心，精選60件典藏畫作轉化為卡牌內容，讓玩家在遊戲中重新看見台灣的自然樣貌與藝術脈絡。國美館表示，此桌遊以跨年齡族群為開發方向，盼透過更輕鬆的形式推廣台灣藝術史，讓民眾在互動中接觸前輩藝術家的創作。

【藝術文化】國美館推出《遇見台灣 》桌遊 60件典藏畫作化身卡牌國美館《遇見台灣》桌遊精選60件典藏作品轉化為卡牌。
（國美館提供）

《遇見台灣》以「台灣風景」為主軸，透過題目、線索與互動機制，引導玩家認識畫家生命故事。選入作品包含石川欽一郎〈台灣次高山〉、林玉山〈蓮池〉、陳澄波〈淡水風景〉等經典名作，也涵蓋近期在國美館常設展「時代印記」中展出的立石鐵臣〈蓮池日輪〉、石川寅治〈高雄港〉、小澤秋成〈烏溪兩岸〉等。國美館希望玩家在遊戲中能像走入展覽般，近距離觀看台灣前輩藝術家的視角與筆觸。

國美館表示，自2018年起執行文化部「重建台灣藝術史」計畫，以研究、展覽與典藏推動台灣美術史書寫，此次與哿哿設計合作開發《遇見台灣》，從題目設計、視覺風格到遊戲節奏均經過多次調整，並邀請不同背景與年齡的玩家試玩，最終完成具備娛樂性與知識性的桌遊。國美館指出，遊戲適合家庭、學校與一般大眾使用，也可成為美術教育與文化推廣的補充教材。

此次桌遊除華文版外，同步推出英文版、注音版與精裝版，方便在不同文化情境與學習需求下推廣使用。國美館表示，希望《遇見台灣》能讓玩家透過遊戲欣賞藝術，也以更生活化的方式認識台灣美術的多樣風貌與時代印記。

《遇見台灣》除在國美館內開放使用外，也已提供國立公共資訊圖書館，民眾可至國資圖5樓櫃台依規定借用。12月13日國美館也將攜《遇見台灣》至國資圖參與「桌遊體驗匯」，現場可同時體驗《遇見台灣》與《柴寶探險隊》兩款桌遊。詳詢國資圖官網。

