自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 張讓／請進到我的憂傷國度

2025/12/10 05:30

圖◎SHIANGCC圖◎SHIANGCC

◎張讓 圖◎SHIANGCC

1

能痛人之痛嗎？也許──我們這樣假設。

因為人有惻隱之心，能經由一己的痛去聯想他人的痛而感同身受。

因此從懷抱關切去推測揣度，進而去痛他人之痛不忍他人之不忍，是可以想見的事。

好些年前，聽說華裔作家李翊雲的兒子死於自殺，我立時強烈不忍，心痛不已。

因為我也是母親，有個兒子。

2024年聽說她的二兒子也死於自殺，震驚至極，不忍之餘竟生出了「我要給她寫信」的念頭。可是我不認識她，而且能說什麼呢？

喪失愛子，一次已經太過，何況兩次？

古人說痛徹心肺，摧心裂膽，說昊天罔極，痛不欲生。

那種痛沒有語言能夠表達，沒有地圖能夠指路。讓你活不下去又死不了，陷在一團無邊的黑暗裡。

2

李翊雲在寫作旅程中，不只一次面對這種痛：日月無光，一切毀滅了，包括語言──沒有語言能夠描述那劫後風景。然身為作家所能仰仗的只有語言，於是她勉力運起這笨拙的工具（甚至能玩笑說：比起失去兒子，這點困難不算什麼！），試圖在個人浩劫裡尋找自己的中心，那冷靜鎮定如颱風眼，無風無雨陽光清明的地方，從這裡去尋找兩個親愛的兒子，回到他們依仍血肉溫暖的自己，再度與他們一起。她無法迴避，不願迴避。她必須回到那裡去。

四十歲時，她陷入嚴重憂鬱症，自殺未遂兩次，之後寫了回憶錄《親愛的朋友》。出書不久十六歲的兒子文森自殺身死，在離家不遠的一座火車站，三年後她將這經歷化成小說《理由結束的地方》（暫譯，Where Reasons End），以一個喪子的母親與兒子對話來探索。2024年，十九歲的次子詹姆斯也死於自殺，在離家不遠的另一座火車站，一年後她的回憶錄《自然萬物只是生長》（暫譯，Things in Nature Merely Grow）出版。

3

《自然萬物》出版前《紐約客》刊了摘錄，以獨立散文〈關於事實〉（A Matter of Facts）呈現。我急想知道她寫什麼，然又深切恐懼：不忍讀，不敢讀。一番遲疑最後化整為零，隨意挑揀段落來回跳讀，彷彿這樣比較「安全」──果然靠這樣讀完了全文。

一開始她寫來報噩耗的兩名警察不知如何開口，尷尬說：「沒有更好的說法。」

也就是，除了直報事實沒有其他辦法。

她完全同意：首先是事實，最後也是事實。

她以冷靜到近似數學的語言（剛好她喜歡數學），重建兒子生前的零星片段，我們聽到他們說的一些話，見到他們做的一些事，讀的一些書，想的一些事，知道事件發生的次序，彷彿有了點粗略的理解。然而粗略的事實不夠，在那清冷的語言背後是個無底的謎：怎能發生？為什麼發生？

筆下素淡而且紀律森嚴，一字一句恰在其位。像打掃得異常潔淨的屋子，幾件稀少的家具擺置工整，一目了然。清晰到簡直冷血，好像交代清楚的先決條件是：不放任自己碎成片片，不要眼淚鼻涕，不要哭紅的眼睛，不要腫脹不能見人的臉孔，不要蓬頭散髮衣衫凌亂，不要腳步踉蹌張口就是哀啼，不要真情躍然紙上，尤其絕對絕對，不要呼天搶地。

彷彿哀慟也得中規中矩，節制適度。

4

讀〈關於事實〉前，我擔心她會克制到連眼淚都不容許，幸而有兩個地方提到哭。

一處寫她躲在臥房裡哭，打電話給朋友說：「如果文森活過高中我就覺得成功了。」

另一處提到詹姆斯只見她哭過一次，在文森死後。

「事實」這字重複了許多次，強調她只敘述事實，不做推測與解釋。讀者可以提一百個疑問，那不關她的事。她寫的不是悼亡指南，也不是自殺預防手冊。她為自己而寫，重點在假藉文字回歸過去，召回兒子，為他們做菜，共餐，談笑，討論問題，出門旅行，重溫一切宛如時光倒流。她永遠不會厭倦這樣的時光。在訪談裡一再強調：

「我永遠不願停止思念兒子。」

「思念他們不是負擔。」

壓得這樣深，鎖得這樣緊，好似整個人成了個黑洞。

非得這樣寫嗎？不能稍微鬆綁，放一點陽光空氣進來嗎？

我們的古詩詞不是這樣，西方古典悲劇不是這樣。

許多現代悼亡文學也不是這樣。

5

蘇軾的詞〈江城子〉：「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘，千里孤墳，無處話淒涼。……夜來幽夢忽還鄉……，相顧無言，唯有淚千行。料得年年腸斷處，明月夜，短松岡。」

有淚無言，承認斷腸。哀切而不失尊嚴，讀了不能不痛。

李清照說得最白：「尋尋覓覓，冷冷清清，淒淒慘慘戚戚。」

英國詩人奧登〈喪葬藍調〉最末一節：

「現在不要星辰了，滅掉每一顆

包起月亮拆散太陽

倒光海洋清除森林

因為現在一切都好不了了」

宇宙級的傷心，幾乎讓人微笑。

美國詩人伊莉莎白．亞歷山大的悼亡回憶錄《世界之光》毫不掩飾她的悲泣。她寫丈夫死後她不停哭，為了怕兩個兒子看見，特地躲到院子裡亡夫生前愛坐的角落去哭。可是他們知道，因為總聽到她的哭聲。大約有十個月之久，母子三人一起數天天流淚的日子。直到她終於堅強起來，處理了亡夫的遺物，賣掉了充滿歡樂回憶的房子，帶兒子搬到紐約重新開始。

6

然李翊雲早就決心不掉進傳統希臘或莎士比亞悲劇的仰天哀嚎，寫：「不願提高聲音，因為一旦提高了，那聲音說的不是思考的心聲，而是原始的痛楚，不留任何思考的餘地。我寧願像詹姆斯，以思考生活。」

是這「以思考生活」讓我腦裡亮起了紅燈。

首先，純理的詹姆斯不正因思考而走上絕路？

其次，相當年輕的時候，在經過了多少反覆思索以後，我終於斷定：「理性不可靠，純理的生活不可活。」因為精心算計的理性其實不是主子，起伏不定呼風喚雨讓人發狂的情緒才是。情緒是思考的引擎，理性只是座下的跑車，是奴才。經常寫了一堆純理的段落後，我發現乾枯荒涼得可怕，因為背後只有機械的邏輯而沒有潤澤的感情。沒有了喜怒哀樂的動力，生命便荒蕪空洞了無生趣，再精密的邏輯也無法解救。

而她說要「以思考生活」，彷彿感情這生命最強大的質素低劣可憎。

其實她那「以思考生活」的內容，建立在對兒子的愛上。

悲哀是創傷，所以哀傷兩字一起。悲哀也是慰藉，因為愛所以痛，痛愈切而愛愈深。

她的哀傷正是愛的居所。她的憂傷國度是感情，不是理性，不是思考。

7

她寫：「不管對兒子說多少遍我愛你，都不能避免他們最後的抉擇。」

十六歲與十九歲。仍然稚嫩的年紀，令人心碎的年輕。文森喜歡烘烤糕點和打毛線，高中還沒畢業。詹姆斯擅長語言，上普林斯頓大學。兩人正充滿了好奇和生命力，夢想未來和遙遠，急於展翅飛翔。他們卻否定了一切，驟然折斷。

他們死了，不在了，一切無法改變。

死了就是死了，這是事實，她不願以任何語言美化或迴避。

她衷心哀痛，強烈思念兒子，終此一生都不會改變。

這是事實，她全盤接受（radical acceptance）。也就是：認命了。

她尊重兒子，也尊重他們的選擇，包括選擇自殺。

多難的事！也許除此別無選擇。

8

不能不問：是什麼導致他們這樣決絕的選擇？是他們纖細敏銳的神經察覺到他人茫然無感的焦慮與創傷？或是他們絕頂的聰明已看清這凶殺險惡的人間他們無法倖存？也許他們負荷旁人無法察知的「不可承受的重」，置身一個陰冷森黑的世界？

極可能這些猜測都錯得離譜，真正理由非常簡單，只是我無法想像。

我無法不想到，文森和詹姆斯都愛看書：都讀過《安娜．卡列尼娜》和《薛西弗斯的神話》，可是那些書未能救命，甚至相反：安娜．卡列尼娜選擇跳軌自殺給他們指了路。

為什麼那些書沒有幫助？為什麼聰明的他們沒能以邏輯走出困境，卻反而更加決絕？

那些哲學家和小說家寫到自殺探討自殺，然而托爾斯泰沒有自殺，卡繆沒有自殺，甚至以悲觀出名的叔本華也沒有自殺，反而一邊強烈批判一邊竭盡全力活下去，直到他們的路自然終結。

想必文森和詹姆斯深知這點。只是也許，相對他們的心境，這個事實了無意義。他們面對的是：活下去的痛苦遠超過追求死亡的痛苦。外人無論如何無法理解，這是最令人沉痛的地方。

9

張曉風在〈我的幽光實驗〉裡，寫到王國維詩〈浣溪紗〉，細想裡面三句「試上高峰窺皓月，偶開天眼覷紅塵，可憐身是眼中人」，幾乎要掉淚，進而詢問王國維為什麼要投昆明湖：「他為什麼要去死呢？他為什麼要去死呢？人要有多大的勇氣才會去死呢？」

跟著又想像王國維自語：「他們為什麼要活著呢？他們要多大的耐心才能活下去呢？──在這庸俗崩解的時代。」

有的人要活，有的人要死。怎麼決定？

司馬遷也面對過這個問題。他因遭受宮刑，肉體與尊嚴都受到極大屈辱，痛不欲生到考慮自殺，最後選擇以殘破之身致力寫史，完成了曠世巨作《史記》。

舉槍自殺以前，梵谷也面對同樣問題，在他筋疲力盡走投無路的時候。

看他生機蒸騰的畫，讀他給弟弟西奧信裡灼燒的痛苦焦慮與藝術理想，想到他的貧窮寂寞掙扎與失望，不能不同情他的選擇──他實在槁木死灰無以為繼了。

英國作家朱利安．拔恩斯在悼亡回憶錄《生命的測量》裡，先繞道攝影和空飄熱氣球，最後才回到生死主題，坦白沒有妻子活不下去，決定自殺，刀已經選好，只等候執行。朋友見面絕口不提他的妻子，好像她從沒存在過，讓他萬分惱怒。一天突然驚覺：若他死了，他對她的記憶也就跟著死了，等於讓妻子再死一次。於是放棄自殺，為了守護亡妻的記憶而活下去。

10

我高中作文寫過一篇〈論自殺〉，議論滔滔，不記得寫了什麼。

然一向關心自殺這件事，除了不忍與好奇，所知無幾。只能說，自殺出於各種不同理由，有的人真的厭世而自殺，有的人自殺不是因為不想活，其實熱切希望活下去，奈何情勢不容許。

我多想知道文森和詹姆斯什麼時候開始想到自殺？什麼事件觸發自殺的念頭？

他們真的相信生命不值得一試，整個宇宙人間是一場最好迴避的龐大荒謬劇？

王國維會了解文森和詹姆斯，點頭認許他們的選擇嗎？

因為我們這個是非顛倒醜惡冷酷的時代，正是他面對的「庸俗崩解的時代」。

還是會充滿同情加以鼓勵：太早了，年輕人！再給自己一點時間去體驗……

無論如何，我無法不暗自重複張曉風的呼喊：「他們為什麼要去死呢？人要有多大的勇氣才會去死呢？」

11

然而解疑的人已經不在。

在的是死者父母腦中存留的記憶，是兩間臥房裡的遺物，是家中牆上的照片和畫作，是散布屋中屬於兒子的零星物件，往昔快樂的片段，憂心的片段，種種……

李翊雲接受兒子的決定，可是那顆母親的心不能放棄他們留下的空缺。

她分裂為二，活在兩個並行世界裡。一個是深淵（abyss），她在那裡哀慟失去的兒子，思念他們，與他們一起。另一個是日常生活，做該做的事，盡該盡的職責。起床，泡咖啡，寫作，閱讀，教書，彈鋼琴，游泳，種花，散步……

生命繼續。生活繼續。

因此她能照常過日子，做必須做的事，寫想寫的作品，並為兩個兒子寫了兩本動人的書。

很想讀那兩本書，知道是好書，但還是不忍，不敢。

即便只是閱讀，已足以在我心裡無限放大，到無法承受。

暫且留待他日，並奉上深深祝福。●

■自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應