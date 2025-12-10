【自由副刊】 張讓／請進到我的憂傷國度

圖◎SHIANGCC

◎張讓 圖◎SHIANGCC

1

能痛人之痛嗎？也許──我們這樣假設。

因為人有惻隱之心，能經由一己的痛去聯想他人的痛而感同身受。

因此從懷抱關切去推測揣度，進而去痛他人之痛不忍他人之不忍，是可以想見的事。

好些年前，聽說華裔作家李翊雲的兒子死於自殺，我立時強烈不忍，心痛不已。

因為我也是母親，有個兒子。

2024年聽說她的二兒子也死於自殺，震驚至極，不忍之餘竟生出了「我要給她寫信」的念頭。可是我不認識她，而且能說什麼呢？

喪失愛子，一次已經太過，何況兩次？

古人說痛徹心肺，摧心裂膽，說昊天罔極，痛不欲生。

那種痛沒有語言能夠表達，沒有地圖能夠指路。讓你活不下去又死不了，陷在一團無邊的黑暗裡。

2

李翊雲在寫作旅程中，不只一次面對這種痛：日月無光，一切毀滅了，包括語言──沒有語言能夠描述那劫後風景。然身為作家所能仰仗的只有語言，於是她勉力運起這笨拙的工具（甚至能玩笑說：比起失去兒子，這點困難不算什麼！），試圖在個人浩劫裡尋找自己的中心，那冷靜鎮定如颱風眼，無風無雨陽光清明的地方，從這裡去尋找兩個親愛的兒子，回到他們依仍血肉溫暖的自己，再度與他們一起。她無法迴避，不願迴避。她必須回到那裡去。

四十歲時，她陷入嚴重憂鬱症，自殺未遂兩次，之後寫了回憶錄《親愛的朋友》。出書不久十六歲的兒子文森自殺身死，在離家不遠的一座火車站，三年後她將這經歷化成小說《理由結束的地方》（暫譯，Where Reasons End），以一個喪子的母親與兒子對話來探索。2024年，十九歲的次子詹姆斯也死於自殺，在離家不遠的另一座火車站，一年後她的回憶錄《自然萬物只是生長》（暫譯，Things in Nature Merely Grow）出版。

3

《自然萬物》出版前《紐約客》刊了摘錄，以獨立散文〈關於事實〉（A Matter of Facts）呈現。我急想知道她寫什麼，然又深切恐懼：不忍讀，不敢讀。一番遲疑最後化整為零，隨意挑揀段落來回跳讀，彷彿這樣比較「安全」──果然靠這樣讀完了全文。

一開始她寫來報噩耗的兩名警察不知如何開口，尷尬說：「沒有更好的說法。」

也就是，除了直報事實沒有其他辦法。

她完全同意：首先是事實，最後也是事實。

她以冷靜到近似數學的語言（剛好她喜歡數學），重建兒子生前的零星片段，我們聽到他們說的一些話，見到他們做的一些事，讀的一些書，想的一些事，知道事件發生的次序，彷彿有了點粗略的理解。然而粗略的事實不夠，在那清冷的語言背後是個無底的謎：怎能發生？為什麼發生？

筆下素淡而且紀律森嚴，一字一句恰在其位。像打掃得異常潔淨的屋子，幾件稀少的家具擺置工整，一目了然。清晰到簡直冷血，好像交代清楚的先決條件是：不放任自己碎成片片，不要眼淚鼻涕，不要哭紅的眼睛，不要腫脹不能見人的臉孔，不要蓬頭散髮衣衫凌亂，不要腳步踉蹌張口就是哀啼，不要真情躍然紙上，尤其絕對絕對，不要呼天搶地。

彷彿哀慟也得中規中矩，節制適度。

4

讀〈關於事實〉前，我擔心她會克制到連眼淚都不容許，幸而有兩個地方提到哭。

一處寫她躲在臥房裡哭，打電話給朋友說：「如果文森活過高中我就覺得成功了。」

另一處提到詹姆斯只見她哭過一次，在文森死後。

「事實」這字重複了許多次，強調她只敘述事實，不做推測與解釋。讀者可以提一百個疑問，那不關她的事。她寫的不是悼亡指南，也不是自殺預防手冊。她為自己而寫，重點在假藉文字回歸過去，召回兒子，為他們做菜，共餐，談笑，討論問題，出門旅行，重溫一切宛如時光倒流。她永遠不會厭倦這樣的時光。在訪談裡一再強調：

「我永遠不願停止思念兒子。」

「思念他們不是負擔。」

壓得這樣深，鎖得這樣緊，好似整個人成了個黑洞。

非得這樣寫嗎？不能稍微鬆綁，放一點陽光空氣進來嗎？

我們的古詩詞不是這樣，西方古典悲劇不是這樣。

許多現代悼亡文學也不是這樣。

5

蘇軾的詞〈江城子〉：「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘，千里孤墳，無處話淒涼。……夜來幽夢忽還鄉……，相顧無言，唯有淚千行。料得年年腸斷處，明月夜，短松岡。」

有淚無言，承認斷腸。哀切而不失尊嚴，讀了不能不痛。

李清照說得最白：「尋尋覓覓，冷冷清清，淒淒慘慘戚戚。」

英國詩人奧登〈喪葬藍調〉最末一節：

「現在不要星辰了，滅掉每一顆

包起月亮拆散太陽

倒光海洋清除森林

因為現在一切都好不了了」

宇宙級的傷心，幾乎讓人微笑。

美國詩人伊莉莎白．亞歷山大的悼亡回憶錄《世界之光》毫不掩飾她的悲泣。她寫丈夫死後她不停哭，為了怕兩個兒子看見，特地躲到院子裡亡夫生前愛坐的角落去哭。可是他們知道，因為總聽到她的哭聲。大約有十個月之久，母子三人一起數天天流淚的日子。直到她終於堅強起來，處理了亡夫的遺物，賣掉了充滿歡樂回憶的房子，帶兒子搬到紐約重新開始。

6

然李翊雲早就決心不掉進傳統希臘或莎士比亞悲劇的仰天哀嚎，寫：「不願提高聲音，因為一旦提高了，那聲音說的不是思考的心聲，而是原始的痛楚，不留任何思考的餘地。我寧願像詹姆斯，以思考生活。」

是這「以思考生活」讓我腦裡亮起了紅燈。

首先，純理的詹姆斯不正因思考而走上絕路？

其次，相當年輕的時候，在經過了多少反覆思索以後，我終於斷定：「理性不可靠，純理的生活不可活。」因為精心算計的理性其實不是主子，起伏不定呼風喚雨讓人發狂的情緒才是。情緒是思考的引擎，理性只是座下的跑車，是奴才。經常寫了一堆純理的段落後，我發現乾枯荒涼得可怕，因為背後只有機械的邏輯而沒有潤澤的感情。沒有了喜怒哀樂的動力，生命便荒蕪空洞了無生趣，再精密的邏輯也無法解救。

而她說要「以思考生活」，彷彿感情這生命最強大的質素低劣可憎。

其實她那「以思考生活」的內容，建立在對兒子的愛上。

悲哀是創傷，所以哀傷兩字一起。悲哀也是慰藉，因為愛所以痛，痛愈切而愛愈深。

她的哀傷正是愛的居所。她的憂傷國度是感情，不是理性，不是思考。

7

她寫：「不管對兒子說多少遍我愛你，都不能避免他們最後的抉擇。」

十六歲與十九歲。仍然稚嫩的年紀，令人心碎的年輕。文森喜歡烘烤糕點和打毛線，高中還沒畢業。詹姆斯擅長語言，上普林斯頓大學。兩人正充滿了好奇和生命力，夢想未來和遙遠，急於展翅飛翔。他們卻否定了一切，驟然折斷。

他們死了，不在了，一切無法改變。

死了就是死了，這是事實，她不願以任何語言美化或迴避。

她衷心哀痛，強烈思念兒子，終此一生都不會改變。

這是事實，她全盤接受（radical acceptance）。也就是：認命了。

她尊重兒子，也尊重他們的選擇，包括選擇自殺。

多難的事！也許除此別無選擇。

8

不能不問：是什麼導致他們這樣決絕的選擇？是他們纖細敏銳的神經察覺到他人茫然無感的焦慮與創傷？或是他們絕頂的聰明已看清這凶殺險惡的人間他們無法倖存？也許他們負荷旁人無法察知的「不可承受的重」，置身一個陰冷森黑的世界？

極可能這些猜測都錯得離譜，真正理由非常簡單，只是我無法想像。

我無法不想到，文森和詹姆斯都愛看書：都讀過《安娜．卡列尼娜》和《薛西弗斯的神話》，可是那些書未能救命，甚至相反：安娜．卡列尼娜選擇跳軌自殺給他們指了路。

為什麼那些書沒有幫助？為什麼聰明的他們沒能以邏輯走出困境，卻反而更加決絕？

那些哲學家和小說家寫到自殺探討自殺，然而托爾斯泰沒有自殺，卡繆沒有自殺，甚至以悲觀出名的叔本華也沒有自殺，反而一邊強烈批判一邊竭盡全力活下去，直到他們的路自然終結。

想必文森和詹姆斯深知這點。只是也許，相對他們的心境，這個事實了無意義。他們面對的是：活下去的痛苦遠超過追求死亡的痛苦。外人無論如何無法理解，這是最令人沉痛的地方。

9

張曉風在〈我的幽光實驗〉裡，寫到王國維詩〈浣溪紗〉，細想裡面三句「試上高峰窺皓月，偶開天眼覷紅塵，可憐身是眼中人」，幾乎要掉淚，進而詢問王國維為什麼要投昆明湖：「他為什麼要去死呢？他為什麼要去死呢？人要有多大的勇氣才會去死呢？」

跟著又想像王國維自語：「他們為什麼要活著呢？他們要多大的耐心才能活下去呢？──在這庸俗崩解的時代。」

有的人要活，有的人要死。怎麼決定？

司馬遷也面對過這個問題。他因遭受宮刑，肉體與尊嚴都受到極大屈辱，痛不欲生到考慮自殺，最後選擇以殘破之身致力寫史，完成了曠世巨作《史記》。

舉槍自殺以前，梵谷也面對同樣問題，在他筋疲力盡走投無路的時候。

看他生機蒸騰的畫，讀他給弟弟西奧信裡灼燒的痛苦焦慮與藝術理想，想到他的貧窮寂寞掙扎與失望，不能不同情他的選擇──他實在槁木死灰無以為繼了。

英國作家朱利安．拔恩斯在悼亡回憶錄《生命的測量》裡，先繞道攝影和空飄熱氣球，最後才回到生死主題，坦白沒有妻子活不下去，決定自殺，刀已經選好，只等候執行。朋友見面絕口不提他的妻子，好像她從沒存在過，讓他萬分惱怒。一天突然驚覺：若他死了，他對她的記憶也就跟著死了，等於讓妻子再死一次。於是放棄自殺，為了守護亡妻的記憶而活下去。

10

我高中作文寫過一篇〈論自殺〉，議論滔滔，不記得寫了什麼。

然一向關心自殺這件事，除了不忍與好奇，所知無幾。只能說，自殺出於各種不同理由，有的人真的厭世而自殺，有的人自殺不是因為不想活，其實熱切希望活下去，奈何情勢不容許。

我多想知道文森和詹姆斯什麼時候開始想到自殺？什麼事件觸發自殺的念頭？

他們真的相信生命不值得一試，整個宇宙人間是一場最好迴避的龐大荒謬劇？

王國維會了解文森和詹姆斯，點頭認許他們的選擇嗎？

因為我們這個是非顛倒醜惡冷酷的時代，正是他面對的「庸俗崩解的時代」。

還是會充滿同情加以鼓勵：太早了，年輕人！再給自己一點時間去體驗……

無論如何，我無法不暗自重複張曉風的呼喊：「他們為什麼要去死呢？人要有多大的勇氣才會去死呢？」

11

然而解疑的人已經不在。

在的是死者父母腦中存留的記憶，是兩間臥房裡的遺物，是家中牆上的照片和畫作，是散布屋中屬於兒子的零星物件，往昔快樂的片段，憂心的片段，種種……

李翊雲接受兒子的決定，可是那顆母親的心不能放棄他們留下的空缺。

她分裂為二，活在兩個並行世界裡。一個是深淵（abyss），她在那裡哀慟失去的兒子，思念他們，與他們一起。另一個是日常生活，做該做的事，盡該盡的職責。起床，泡咖啡，寫作，閱讀，教書，彈鋼琴，游泳，種花，散步……

生命繼續。生活繼續。

因此她能照常過日子，做必須做的事，寫想寫的作品，並為兩個兒子寫了兩本動人的書。

很想讀那兩本書，知道是好書，但還是不忍，不敢。

即便只是閱讀，已足以在我心裡無限放大，到無法承受。

暫且留待他日，並奉上深深祝福。●

■自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

