【自由副刊．愛讀書】 《絕緣》

由韓國作家鄭世朗提出構想的短篇小說合集《絕緣》，邀集日本作家村田沙耶香、新加坡作家亞非言、中國作家郝景芳、泰國作家威瓦．勒威瓦翁沙、香港作家韓麗珠、西藏作家拉先加、越南作家阮玉四與台灣作家連明偉，以短篇小說摸索「隔絕」與「靠近」的形狀。村田沙耶香在〈無〉裡藉生活方式的差異寫出世代之間的溝通斷層；郝景芳〈積極磚塊〉虛構一座以情緒顏色控管居民的小鎮，負面情緒一旦蔓延便送去隔離，映照被規範的正向文化；威瓦．勒威瓦翁沙〈燃燒〉描寫青年運動的疲憊與躁動；韓麗珠〈祕密警察〉描出隔離制度下的魔幻與壓抑；連明偉〈雪莉斯太太的下午茶〉透過孩童移居邦交國聖露西亞為視角，摹寫種族認知、語言疏離與國家斷交之間的裂縫悄然浮現；鄭世朗〈絕緣〉直視電視台權力不對等與性剝削風暴；阮玉四〈逃避〉呈現女性在傳統婚姻價值下無處可逃的窒息感……《絕緣》恰似後疫情的亞洲文學場景中的九個房間，在彼此獨立的場景裡，呈現「孤獨」如何因文化、政治與情感背景長出不同的紋理。

