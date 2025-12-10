自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《絕緣》

2025/12/10 05:30

《絕緣》 村田沙耶香等著，邱香凝譯，時報文化出版《絕緣》 村田沙耶香等著，邱香凝譯，時報文化出版

村田沙耶香等著，邱香凝譯，時報文化出版

由韓國作家鄭世朗提出構想的短篇小說合集《絕緣》，邀集日本作家村田沙耶香、新加坡作家亞非言、中國作家郝景芳、泰國作家威瓦．勒威瓦翁沙、香港作家韓麗珠、西藏作家拉先加、越南作家阮玉四與台灣作家連明偉，以短篇小說摸索「隔絕」與「靠近」的形狀。村田沙耶香在〈無〉裡藉生活方式的差異寫出世代之間的溝通斷層；郝景芳〈積極磚塊〉虛構一座以情緒顏色控管居民的小鎮，負面情緒一旦蔓延便送去隔離，映照被規範的正向文化；威瓦．勒威瓦翁沙〈燃燒〉描寫青年運動的疲憊與躁動；韓麗珠〈祕密警察〉描出隔離制度下的魔幻與壓抑；連明偉〈雪莉斯太太的下午茶〉透過孩童移居邦交國聖露西亞為視角，摹寫種族認知、語言疏離與國家斷交之間的裂縫悄然浮現；鄭世朗〈絕緣〉直視電視台權力不對等與性剝削風暴；阮玉四〈逃避〉呈現女性在傳統婚姻價值下無處可逃的窒息感……《絕緣》恰似後疫情的亞洲文學場景中的九個房間，在彼此獨立的場景裡，呈現「孤獨」如何因文化、政治與情感背景長出不同的紋理。

（睡覺太郎）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應