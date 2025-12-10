自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．全球觀測站】週末開放屋 去逛別人家

2025/12/10 05:30

開放屋是一種房地產銷售活動，在特定時間對公眾開放，歡迎任何路人走進去隨意參觀。（圖／達志影像）開放屋是一種房地產銷售活動，在特定時間對公眾開放，歡迎任何路人走進去隨意參觀。（圖／達志影像）

文／趙凱喬

來美定居後，生活多了不少新興趣，其中最特別的，大概就是週末「逛別人家」了。這裡所說的「別人家」可不是朋友家，而是完全不認識的陌生人的家。

每逢週六、週日從中午到午後，城市和郊區的轉角或路口，時不時會發現立著寫著「OPEN HOUSE（開放屋）」的指示牌，上面有時會印著房地產經紀人的笑臉。沒錯，開放屋是一種房地產銷售活動，就是指已上架市場，或即將出售的房屋，在特定時間對公眾開放（大多是下午時段），大方歡迎任何路人走進去隨意參觀；你可以不需要預約、也不需要房仲帶，甚至可以一句話都不說，純粹以一個觀察者的身分，體驗別人的生活空間。

多年前還未有買房計畫時，我就被這有趣的房產文化給吸引。週末在路上若發現開放屋招牌，閒來沒事的話就會進去逛逛，畢竟那時剛來美國沒多久，對這裡的住宅建築還不是很熟悉，可以這樣隨意地進別人家閒逛、觀賞內裝、端詳格局，讓我覺得既新鮮又不可思議──在台灣，這實在難以想像。

開放屋的屋主通常已搬離，少數屋裡還有屋主未清空的物品，但大多時候都已交由軟裝公司重新布置過：新家具、精緻擺飾、柔和燈光，全是為了美化「賣相」，讓房子更好出售。有些貼心的賣家房仲，還會準備小點心、飲料杯水，供參觀者享用；我甚至遇過辦得像開派對一樣，又是後院現場駐唱、又是前院擺攤熱食，令人印象深刻（相信不少人並非真的要買房，只是來湊熱鬧拿免費食物的吧）。

這種「無門檻」的參觀方式，是開放屋最迷人的地方。對於許多潛在買家來說，它比網路照片與3D導覽更加真實；而對於湊熱鬧的路人來說，不僅可以打發時間來場免費私宅探索，還能滿足窺探他人屋內樣貌的好奇心。

聽住在別州的朋友說，他們那裡房市狂熱時，甚至得「抽號碼牌排隊」才能進屋參觀。真好奇是什麼樣的好宅這麼搶手？我心想那場面八成和排爆紅餐廳差不多，只不過大家搶的不是美食，而是夢想中的房子。我也曾經遇過，原屋主在屋內留下寫給「未來屋主」的信，闡述他們對這間屋子的愛與付出，及經歷的種種回憶。

隨著逛得愈多，我也慢慢讀懂了不同家庭、不同文化在「家」中留下的語言。如今我那漫長的買房之旅雖已落幕，但我仍不禁想，未來或許有一天，我們也會在自家門前擺上那面熟悉的「OPEN HOUSE」招牌。到那時候，我想我會留下一封信，記錄這些年我們對這裡的悉心經營，以及異鄉扎根、築起新生活的所有痕跡，敞開大門，讓下一位走進來的有緣人，延續這個空間的故事。

