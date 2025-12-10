【家庭plus．一人一故事】往前活出來

圖／豆寶

文／呂政達

上次上打字溝通課，老師問兒子下次上課要上什麼，兒子回答：「光耀呂家。」方法就是要創作，這堂課他開始創作，題目就叫做「衝」。

兒子的這篇創作，很有存在主義的風格，讓我聯想起年輕時讀齊克果語錄的感覺，我心底驚呼，難道兒子會是年輕的齊克果嗎？

他筆下的「衝」是他總括生命體驗的暗喻，根本就是最清楚的明喻。兒子寫著：「徹底走出自我中心，衝出禁錮。寸寸慈愛無私關懷，衝出自限。錯能改，還好過無作為。衝是愛多自責。衝是生命省悟。蒼生錯在己，自期衝出新高度。訴情當及時，自許衝出新人生。」

乍讀之下，我還以為常一個人看電視新聞的兒子，看多立法院衝突場面的有感而發。也許，「衝」是他對自己行為的一種描寫，但我沒有想到，衝能有這麼多的意義和解釋。我們總認為，衝動是不好的，但在兒子心中，卻代表著走出自我中心、自責、愛和生命省悟，下次如果他再出現衝動情緒，我要問他一句：「兒子啊，你今天又要衝出新高度嗎？」

德國詮釋學大師高達美主張語言就是存在，有句名言：「能被理解的存有，就是語言。」我們都生活在無時無刻的語言中，說和被說，卻有多少語言值得留下來呢？傳記心理學說，人在提到自己的語言和文字有美化的行為動機，但兒子應該不會吧，我相信他寫的是心底所想的。

兒子的作品，也點出了一個我們對待自閉症患者的迷思。自閉症總是被醫療化的處理，焦點集中在治療偏差的社交人際關係或強迫症，忽略了細緻的照顧、關懷或者引導心靈成長，從肯納醫生到現代，人類應該虛心承認，自閉症仍是一個神祕的謎。就像在兒子上課以前，我們也無法得知他會有這樣的心思。

陪同上課的媽媽傳來訊息說，兒子有爸爸的風格喔。我說，對啊，我從大學畢業後，寫過多少這樣的文字，有些得了獎，但面對兒子，我還是只有讚歎。年輕的齊克果曾寫過：「哲學家說，人生必須倒過來了解，確實一點不錯，但我們忘了另一個命題，人生必須往前活出來。」靈魂裡藏著齊克果的兒子啊，希望你往前愈活愈出來。

他有光耀呂家嗎？有的，我們都被光耀了。

