藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國家攝影中心年度典藏展揭幕 透過影像說台灣的故事

2025/12/11 05:30

【藝術文化】國家攝影中心年度典藏展揭幕 透過影像說台灣的故事高俊宏「廢墟影像晶體計畫」結合現場踏查與檔案，以影像重繪與重演，記錄因經濟自由化而被拋棄的空間。
（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家攝影文化中心推出「2025國家攝影文化中心典藏展」昨（10）日辦理開幕式，展覽以「敘事的向度」、「時代的側寫」雙主題，藉由攝影的敘事及創作者觀點，擇選七等生、郭英聲、蔡明德、張乾琦等16位代表性藝術家作品，呈現典藏的豐富與多元面向。

文化部長李遠致詞時，以近日上映的電影《大濛》與即將上映的《那張照片裡的我們》為例，2部電影分別記錄下1950年代的台灣百姓生活及1977年的中壢事件，「在影像中讓大家感動的不僅是政治事件，而是每一個場景、生活與記憶的故事。一張照片的魅力及影響非常大，除了記錄台灣經過的歷史，也乘載著許多人的哀傷與喜悅。」

國美館館長陳貺怡表示，攝影中心成立5年來，累積13,722件典藏品。此次典藏展從「敘事」和「觀點」2個角度切入，看見攝影家如何透過影像，說出不同時空下屬於台灣的故事，以台灣重要攝影家作品，探問影像與歷史、個體、社會之間的對話。

「敘事的向度」展區由前輩攝影家張才的老萊卡相機出發，回顧台灣攝影史的初心，以寫實影像點亮日常的片刻瞬間，開展出現代思潮下的心境影像獨白，以及攝影者身處新聞事件現場；「時代的側寫」展區則探問影像如何與歷史、個體、社會對話，透過「鏡頭的移轉」、「生命的表情」與「消失的風景」等3個子題，開展在當代藝術語境之中，身處檔案與影像之間的多重可能。展覽即日起至2026年5月24日，於攝影中心台北館2、3樓展覽室登場。

