【藝術文化】動保團體攜手昭錦歌仔戲坊 《藝起集愛》傳達生命教育

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣動物緊急救援小組攜手昭錦歌仔戲坊與高雄市傳統戲曲推廣教育協會，首創以動物保護為主題，融合歌仔戲演出《藝起集愛、浪愛無限》，改編自傳統戲曲《周處除三害》故事，融入動物救援案例，傳達生命教育，將於明年1月4日於高雄大東藝文中心登場。

台灣動物緊急救援小組成立30年，致力於毛小孩救援、醫療與收容支援，近年將重心延伸至生命教育，讓救援真實故事與傳統藝術相遇，透過戲曲演出讓小孩學會尊重生命，從根本改變社會對動物態度。小組執行長倪京台表示，戲劇演出陣容龐大，由昭錦歌仔戲坊專業演員等42人演出，幕後技術與協力人員投入超過60人，還邀請高雄市龍華與陽明國小學生15人演出，讓生命教育從舞台延伸到校園。

昭錦歌仔戲坊團長、高市傳統戲曲推廣教育協會理事長陳昭錦說，此劇改編自《周處除三害》故事，描述周處在除害旅途中，見證小組如何救援受困野獸，從中體悟「強者不在於征伐，而在於守護」發人深省；整齣戲並設計親子互動橋段，除了傳達生命教育，更以藝術手法詮釋勇氣、慈悲與轉化的力量。詳洽OPENTIX兩廳院售票系統。

