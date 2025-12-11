【藝術文化】分散尖峰看展人潮 奇美「埃及之王」推快速入場預約

奇美博物館特展「埃及之王：法老」新增快速入場預約。

（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館特展「埃及之王：法老」明年1月29日登場，由於各界瘋狂搶票，迴響熱烈，避免未來入場大排長龍，館方昨（10）日宣布推出免費的場次預約服務，猶如「快速通關」模式，不必因應人流管控而耗時等候，提供民眾更輕鬆、便利的參觀選擇。

埃及吉薩的大埃及博物館已於日前開幕，奇美的「埃及之王」大展也未演先轟動，目前國內、外掀起法老熱潮，預期明年開展後的尖峰時段，將湧現大量遊客，館方強調，特展新增的快速入場預約，是為已購票民眾設計的便利服務，無強制性，主要在分散人潮、縮短排隊等候的時間，讓動線更順暢，有助於提升整體參觀品質。

請繼續往下閱讀...

館方說，快速入場預約的操作相當簡單，民眾先確認購買的票券有無選定日期，點入「有選定日期」或「無選定日期」的連結後，填寫資料、選擇時段即完成，如需調整行程，可在參觀前1天修改或取消。

館方表示，只要持有特展票券，包含全票、優惠票、早鳥票等，都可在官網預約場次，屆時快速入內、省時方便，讓行程安排更明確。購票但未預約場次的民眾，也可彈性到館、現場依序排隊入場，但尖峰時段可能需等候，推薦利用時間體驗VR節目《消失的法老》、參觀常設展。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法