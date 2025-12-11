【自由副刊】 努里特．卡斯特蘭／觀富士山後 陳柏煜／譯

譯◎陳柏煜

◎努里特．卡斯特蘭 譯◎陳柏煜

．

你自問，經驗有何作用

腦袋的哪部分

存放著積累的片刻。

城市皆影像。

你看見它們，你全走遍了，然後呢？

你

想了解一切

卻來到處處不合理的國家。

尚未釐清在那兒發生的事

旅程給你的頭腦帶來的影響

哪個我被拋下

哪個仍留在原地

與童年綁在一塊，膝蓋對膝蓋

過去與未來，像個結。

下一趟旅程想去哪裡？

你靠回想碧許的詩

堅決抵抗著

「我們是不是該待在家

想著這裡？」

你所分享的

與真心想說的，兩者間

距離不斷增加。

那兒，東西聞起來都一樣

聲音有相同的語調

當眾人的需求都被滿足

時尚便成為優先考量

一種坐擁一切之輩的

精神官能症。

你，兩歲大

就有自己的臥房與堆滿玩具的遊戲間。

上餐廳，人們買五種汽水

讓你挑，沒一種你滿意。

而現在，雙膝跪地，你回頭看那個孩子

不知道怎麼接受回答是

「不」的女孩。

．

你將雙眼沉入湖中

沉入湖中升起的山

沉入那山完美的對稱

千百則傳說使它無比穩固。

臣服於它的美的人何其多

你不過是區區其一

稱其莊嚴並非不合時宜

就此例而言，這是種

你可能採納的迷信。

當初你能待下

但你回到你的房子與植物身邊。

多餘的領域性。

旅途後縈繞不去的是什麼？

接下來發生了什麼事？

或許，你部分的心

永遠駐留在那兒了。

或許，回來的部分

依然沒找到自己。

於是它乾涸了。

剛搬進來

被還沒拆完的箱子包圍

但我毫無怨言

來到我這個年紀，你會

直截了當走向你的神話。

我等待

來自水中的啟示。

．

■努里特．卡斯特蘭（Nurit Kasztelan，1982-），阿根廷詩人、小說家，編輯、書商。曾獲阿根廷國家藝術基金會（Fondo Nacional de las Artes）頒發的國家文學獎佳作。她最新的英譯作品為《等待大事》（2021，Cardboard House Press出版）。本詩獲作者授權翻譯，轉譯自英譯本，譯者為Maureen Shaughnessy。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法