【自由副刊】 努里特．卡斯特蘭／觀富士山後 陳柏煜／譯
譯◎陳柏煜
◎努里特．卡斯特蘭 譯◎陳柏煜
．
你自問，經驗有何作用
腦袋的哪部分
存放著積累的片刻。
城市皆影像。
你看見它們，你全走遍了，然後呢？
你
想了解一切
卻來到處處不合理的國家。
尚未釐清在那兒發生的事
旅程給你的頭腦帶來的影響
哪個我被拋下
哪個仍留在原地
與童年綁在一塊，膝蓋對膝蓋
過去與未來，像個結。
下一趟旅程想去哪裡？
你靠回想碧許的詩
堅決抵抗著
「我們是不是該待在家
想著這裡？」
你所分享的
與真心想說的，兩者間
距離不斷增加。
那兒，東西聞起來都一樣
聲音有相同的語調
當眾人的需求都被滿足
時尚便成為優先考量
一種坐擁一切之輩的
精神官能症。
你，兩歲大
就有自己的臥房與堆滿玩具的遊戲間。
上餐廳，人們買五種汽水
讓你挑，沒一種你滿意。
而現在，雙膝跪地，你回頭看那個孩子
不知道怎麼接受回答是
「不」的女孩。
．
你將雙眼沉入湖中
沉入湖中升起的山
沉入那山完美的對稱
千百則傳說使它無比穩固。
臣服於它的美的人何其多
你不過是區區其一
稱其莊嚴並非不合時宜
就此例而言，這是種
你可能採納的迷信。
當初你能待下
但你回到你的房子與植物身邊。
多餘的領域性。
旅途後縈繞不去的是什麼？
接下來發生了什麼事？
或許，你部分的心
永遠駐留在那兒了。
或許，回來的部分
依然沒找到自己。
於是它乾涸了。
剛搬進來
被還沒拆完的箱子包圍
但我毫無怨言
來到我這個年紀，你會
直截了當走向你的神話。
我等待
來自水中的啟示。
．
■努里特．卡斯特蘭（Nurit Kasztelan，1982-），阿根廷詩人、小說家，編輯、書商。曾獲阿根廷國家藝術基金會（Fondo Nacional de las Artes）頒發的國家文學獎佳作。她最新的英譯作品為《等待大事》（2021，Cardboard House Press出版）。本詩獲作者授權翻譯，轉譯自英譯本，譯者為Maureen Shaughnessy。
