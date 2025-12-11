自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 努里特．卡斯特蘭／觀富士山後 陳柏煜／譯

2025/12/11 05:30

譯◎陳柏煜譯◎陳柏煜

◎努里特．卡斯特蘭 譯◎陳柏煜

你自問，經驗有何作用

腦袋的哪部分

存放著積累的片刻。

城市皆影像。

你看見它們，你全走遍了，然後呢？

想了解一切

卻來到處處不合理的國家。

尚未釐清在那兒發生的事

旅程給你的頭腦帶來的影響

哪個我被拋下

哪個仍留在原地

與童年綁在一塊，膝蓋對膝蓋

過去與未來，像個結。

下一趟旅程想去哪裡？

你靠回想碧許的詩

堅決抵抗著

「我們是不是該待在家

想著這裡？」

你所分享的

與真心想說的，兩者間

距離不斷增加。

那兒，東西聞起來都一樣

聲音有相同的語調

當眾人的需求都被滿足

時尚便成為優先考量

一種坐擁一切之輩的

精神官能症。

你，兩歲大

就有自己的臥房與堆滿玩具的遊戲間。

上餐廳，人們買五種汽水

讓你挑，沒一種你滿意。

而現在，雙膝跪地，你回頭看那個孩子

不知道怎麼接受回答是

「不」的女孩。

你將雙眼沉入湖中

沉入湖中升起的山

沉入那山完美的對稱

千百則傳說使它無比穩固。

臣服於它的美的人何其多

你不過是區區其一

稱其莊嚴並非不合時宜

就此例而言，這是種

你可能採納的迷信。

當初你能待下

但你回到你的房子與植物身邊。

多餘的領域性。

旅途後縈繞不去的是什麼？

接下來發生了什麼事？

或許，你部分的心

永遠駐留在那兒了。

或許，回來的部分

依然沒找到自己。

於是它乾涸了。

剛搬進來

被還沒拆完的箱子包圍

但我毫無怨言

來到我這個年紀，你會

直截了當走向你的神話。

我等待

來自水中的啟示。

■努里特．卡斯特蘭（Nurit Kasztelan，1982-），阿根廷詩人、小說家，編輯、書商。曾獲阿根廷國家藝術基金會（Fondo Nacional de las Artes）頒發的國家文學獎佳作。她最新的英譯作品為《等待大事》（2021，Cardboard House Press出版）。本詩獲作者授權翻譯，轉譯自英譯本，譯者為Maureen Shaughnessy。

