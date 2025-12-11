自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婚姻研究院】態度暴力 家人有苦難言

2025/12/11 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／莫如蘭

近年來，不只是霸凌，家暴案也愈來愈多。家暴的種類當中，有肢體暴力和語言暴力，不過有一種人既不動拳腳也不說粗話，可是舉止言行卻讓家人時時生活在陰霾之中。這種人還不少見，我無以名之，姑且稱為「態度暴力」。

我一位朋友就是受害者。她丈夫是個極優秀的科技人才，頭腦靈活又有幹勁，多年來一直擔任美國一家大公司的高階主管。他和朋友相處，甚至對待部屬常是笑容可掬，應對得體，難怪處處受人歡迎。

只除了在家裡。沒錯，他的人際關係極為成功，怪的是，他的笑容和溝通長才好像只對外人展現，對家人卻判若兩人。朋友說，他在家裡開口說話，就跟訓話沒有兩樣，偶爾心血來潮，也會說笑兩句，而正當你覺得受寵若驚、輕鬆回應之際，卻不知哪句話不順他的意，馬上就招來一兩個鐘頭的疾言厲色，還不准插嘴回話。

朋友嘆口氣，說她先生身為長子，物質方面確實很照顧家人，因為關心弟弟前途，用心安排弟弟赴美就學。問題是，他表達的方式總是「順我者昌，逆我者亡」，把他原本的美意一筆勾銷，所以他弟弟赴美之後，就和他常起衝突，憤然離家，寧可自食其力也不肯跟他聯絡。他談到弟弟時難掩失望，覺得自己花了這麼多心血卻沒得到一點感激，殊不知弟弟對他更是絕望。兩敗俱傷，何苦來哉？

「他是很聰明，為我們設想也很周到。可是他為什麼不准我們有意見，也不能好好說話呢？」我的朋友這樣說。我們在咖啡廳坐了一下午，她的臉色和落雨的天空一樣陰鬱。聽了她的故事，我很為她難過。她很愛她的丈夫，也曾反彈過，終究敵不過他的強勢，又不能拂袖而去，畢竟夫妻情分難以割捨。我也為她的丈夫感到悲哀。這麼聰明的人，為什麼想不通，為他在外贏得眾多友誼、尊敬的，正是他良好的待人態度，為什麼面對家人時要換上一副截然不同的面孔呢？事實上，朋友、同事終究來來去去，家人才是永遠的，不是更值得好好對待嗎？

但我畢竟是外人，這些話實在說不出口，只能傾聽她的苦水。我安慰朋友，她丈夫或許是因為工作壓力太大了，才會對家人如此不假辭色。她帶著苦笑接受了我的解釋，但我們心知肚明，物質的照顧再多，有時也抵不上一個溫暖的微笑。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應