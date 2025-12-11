【家庭plus．婚姻研究院】態度暴力 家人有苦難言

圖／達志影像

文／莫如蘭

近年來，不只是霸凌，家暴案也愈來愈多。家暴的種類當中，有肢體暴力和語言暴力，不過有一種人既不動拳腳也不說粗話，可是舉止言行卻讓家人時時生活在陰霾之中。這種人還不少見，我無以名之，姑且稱為「態度暴力」。

我一位朋友就是受害者。她丈夫是個極優秀的科技人才，頭腦靈活又有幹勁，多年來一直擔任美國一家大公司的高階主管。他和朋友相處，甚至對待部屬常是笑容可掬，應對得體，難怪處處受人歡迎。

只除了在家裡。沒錯，他的人際關係極為成功，怪的是，他的笑容和溝通長才好像只對外人展現，對家人卻判若兩人。朋友說，他在家裡開口說話，就跟訓話沒有兩樣，偶爾心血來潮，也會說笑兩句，而正當你覺得受寵若驚、輕鬆回應之際，卻不知哪句話不順他的意，馬上就招來一兩個鐘頭的疾言厲色，還不准插嘴回話。

朋友嘆口氣，說她先生身為長子，物質方面確實很照顧家人，因為關心弟弟前途，用心安排弟弟赴美就學。問題是，他表達的方式總是「順我者昌，逆我者亡」，把他原本的美意一筆勾銷，所以他弟弟赴美之後，就和他常起衝突，憤然離家，寧可自食其力也不肯跟他聯絡。他談到弟弟時難掩失望，覺得自己花了這麼多心血卻沒得到一點感激，殊不知弟弟對他更是絕望。兩敗俱傷，何苦來哉？

「他是很聰明，為我們設想也很周到。可是他為什麼不准我們有意見，也不能好好說話呢？」我的朋友這樣說。我們在咖啡廳坐了一下午，她的臉色和落雨的天空一樣陰鬱。聽了她的故事，我很為她難過。她很愛她的丈夫，也曾反彈過，終究敵不過他的強勢，又不能拂袖而去，畢竟夫妻情分難以割捨。我也為她的丈夫感到悲哀。這麼聰明的人，為什麼想不通，為他在外贏得眾多友誼、尊敬的，正是他良好的待人態度，為什麼面對家人時要換上一副截然不同的面孔呢？事實上，朋友、同事終究來來去去，家人才是永遠的，不是更值得好好對待嗎？

但我畢竟是外人，這些話實在說不出口，只能傾聽她的苦水。我安慰朋友，她丈夫或許是因為工作壓力太大了，才會對家人如此不假辭色。她帶著苦笑接受了我的解釋，但我們心知肚明，物質的照顧再多，有時也抵不上一個溫暖的微笑。

