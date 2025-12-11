新登場【家庭plus．四季好食】外皮多削一圈 更好吃

削下的內皮拿來涼拌，就不會覺得浪費。

文、圖／梁瓊白

白蘿蔔外皮不只表面那層，緊貼著內層的外面還有一層粗厚的內皮，必須將這層也削除，吃起來才甜嫩。

入秋後，蔬菜的品項和產量都增多了，品質也比夏天更好，尤其是根莖類的蘿蔔、芋頭，一個脆、一個糯，除了入菜，也是做點心的好食材。但是這兩種食材都有一個特色，就是除了外皮還有一層內皮，這是很多人沒注意到的。

以蘿蔔的處理來說，一般都是洗淨、削皮後就直接改刀，切絲、切片或切塊、切丁後加入其他配料中做成菜肴、小菜或糕點，但如果只是刮掉表面的那層皮就開始烹煮的話，吃起來的口感是不夠甜嫩的，因為緊貼著內層的外面還有一層粗厚的內皮，必須將這層也削除，吃起來才甜嫩。

請繼續往下閱讀...

雖說是內皮，其實這厚厚的一圈，片下來也是不少的一堆，扔了當然可惜，那就廢物利用換種做法吃掉。

切絲或切片後，用點鹽醃上10分鐘，軟化後倒掉分泌出來的苦澀汁、用清水洗乾淨、瀝乾水分，加入蒜末、辣椒絲，淋上花椒油，再加少許鹽、糖、醋調味，拌勻放冰箱，讓它入味了、取出來，吃飯吃麵都是開胃小菜，就不會捨不得削掉這層皮了。

芋頭也是，外皮如果削皮削得不夠深，同樣有一層內皮包裹，再綿密的芋頭吃起來口感上還是有一層比較硬的皮，要好吃同樣要捨得削除，這也是店裡的芋頭比自己煮得好吃的原因。但芋頭的外皮就不像蘿蔔皮那麼好利用了，削掉只能丟棄，而且削的時候還要保持乾燥，如果洗了才削，一旦絨毛黏在手上，會引起過敏而發癢。

蘿蔔除了入菜只能做鹹口味的點心，但芋頭可是甜鹹皆宜。鹹口味的芋頭扣肉、炸芋餃之外，各種以芋泥為餡料的中西式點心、甜品，每一口軟糯綿密的芋頭香都是這個季節的饗宴。

記住，只要多削一層皮，會發現不一樣的口感和更絕美的口味。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法