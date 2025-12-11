自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．銀髮俱樂部】有行動力 日子才開心

2025/12/11 05:30

銀髮俱樂部銀髮俱樂部

文／杜瑋洳

長輩在生活中，最怕喪失行動力，沒有行動就無法接觸外在人群，欠缺人際互動，自然萎靡。

公公因婆婆離世，沒了老伴相依，變得鬱鬱寡歡，身體也敲警鐘，常進出醫院，小兒看疼愛自己的爺爺，整日在家眉宇深鎖，便幫爺爺買了台三輪電動車。三輪車速度不快，卻能輔助公公動力需求，他開始騎三輪車去公園兜風，一段時日，居然還交上幾位三輪車爺爺，他們會相邀附近吃點心喝茶。

有了三輪電動車之友後，公公不再懷憂積鬱，現在的他笑口常開，偶爾我忘了買食材，公公就會自告奮勇，騎著比兒子跑步更慢的車，幫我去商店帶貨。每次幫家人跑腿買東西後，我發現公公的笑臉，有著滿滿自信與驕傲，而我為了讓老人家開心，自然當起糊塗蟲。

我喜歡充滿動力的公公，也感謝兒子的懂事與貼心，看到公公和三輪車的合影，那愉悅的笑容，讓全家人不用擔憂，也讓公公遠離進出醫院的日子。有行動力的公公真好！

