【藝術文化】2026台灣燈會喜迎「青森睡魔抵嘉」 最高規格重現祭典遊行盛況

諏訪慎與睡魔愛好會於2024年展示的《大海的守護神 天妃》。

（下町貴族、文化總會提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化總會長期透過文化交流的方式，深化與日本的友誼，文總秘書長李厚慶昨（11）日宣布，將於2026台灣燈會期間，舉辦「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」，不僅是睡魔祭首次在亞洲進行海外大型創作，更是睡魔繼出訪大英博物館後，睽違25年再次跨海展出。

2025年於雲林縣北港藝鎮文化季展示的《媽祖睡魔》。

（下町貴族、文化總會提供）

文總說明，青森睡魔祭是日本東北三大祭之一，以巨型人偶花燈「睡魔」在夜間遊行的磅礴場面聞名，每年吸引上百萬國內外旅客前往朝聖。去（2024）年首次展出以「台灣媽祖」為主題的睡魔燈籠《大海的守護神 天妃》，由知名睡魔師諏訪慎與旅居青森的台灣作家下町貴族共同創作，不僅向台日情誼致意，也開啟兩國文化交流的新篇章。

青森睡魔師林廣海將親自來台手作燈籠。

（下町貴族、文化總會提供）

青森市長西秀記也於日前表示，青森與台灣距離近、關係穩定，是值得合作的夥伴。此次重磅邀請青森知名睡魔師諏訪慎與林廣海，首次跨海來台現地創作大型睡魔燈籠，將結合台灣在地宗教信仰，取材嘉義縣配天宮樸仔媽、千順將軍、山軍尊神虎爺公，讓台日文化在光影中相互輝映。

台日友好燈籠參考圖示。

（文化總會提供）

「2026台日友好 青森睡魔抵嘉」將於明年3月3日至15日，在台灣燈會盛大亮相。除展覽之外，還將呈現最原汁原味的青森睡魔祭，邀請青森睡魔祭遊行中的核心陣容來台演出，包括伴奏樂隊「睡魔囃子」、燈籠旁的舞者「跳人」和負責拉動燈籠的「曳き手」，以最高規格在燈會現場重現青森夏日祭典的熱鬧與感動。

為讓這份跨海情誼被更多人看見，文總還串連地方社團參與睡魔燈籠糊紙作業，邀請嘉義縣永慶高中加入睡魔團隊夜間遊行，與睡魔團隊聯手拉動燈籠，遊行也開放民眾參與，體驗日本傳統祭典中的特殊舞蹈。

此外，還有日本職人手作「台日友好燈籠」，限量100盞，即日起開放民眾認購，題字內容可自由發揮，將於燈會期間展示，與青森睡魔一同照亮嘉義縣夜空。詳詢認購網址（https://www.gacc.org.tw/TW/sponsor-us/21）。

