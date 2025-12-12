【藝術文化】中市圖開館大展「世界的索引」12/13登場 必看亮點狄德羅《百科全書》

中市圖「世界的索引」將展出狄德羅《百科全書》，包含文本、圖冊及補編。（中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中綠美圖明（13）日下午1點正式開館，綠美圖為美術館與圖書館共融空間，其中，台中市立圖書館開館大展「世界的索引」也將在明日登場，展品中最大亮點為法國18世紀引領啟蒙運動的狄德羅《百科全書》，將帶領民眾展開跨越3世紀的知識旅程。

中市圖「世界的索引」策展人張婉真（右）擺放展品。

（中市文化局提供）

綠美圖從10月28日開始試營運，已吸引超過22萬人次入館，明日下午1點將正式開放公眾入場，開館展「世界的索引」將展現中市圖做為「城市百科全書」定位。中市文化局指出，「世界的索引」透過狄德羅等人編纂的《百科全書》，回望人類在過去3百年間理解世界的方式，展覽呈現知識分類與詮釋，也展現圖書館陪伴市民拓展視野、深化思考及參與知識建構的角色定位。

策展人張婉真表示，展覽以「記憶、理性、想像」3大主題梳理知識脈絡，引導民眾在不同思維模式間自由穿梭，空間設計則融入18世紀洛可可美學，營造兼具知識深度與歷史氛圍觀展體驗。

中市文化局長陳佳君強調，展覽除了展出澄定堂珍藏的狄德羅《百科全書》初版全套，包含文本、圖冊及補編，也與奇美博物館、國立科學工藝博物館及國立台灣大學醫學院等機構合作，借展19世紀印刷機、鳥鳴琴、燈籠鐘、鳥類標本與腦神經模型等珍貴館藏。展期自12月13日至明年5月31日，在圖書館3樓大廳、5樓世界講堂及6樓語言文學區展出。

