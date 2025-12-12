【藝術文化】看海美術館年末壓軸強檔 12/20啟動落山風藝術季

藝術家葉文凱作品《墜落沙灘的寶石》，沙灘展區。（屏東縣府提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東「看海美術館」人氣持續攀升，根據交通部觀光署統計，今年截至10月，觀光人數已達49萬多人次，創下歷年新高，為持續注入藝術能量，今年壓軸強檔「落山風藝術季」以「看！海口Hey,Haikou！」為主題，邀集國內外16組藝術團隊打造3大展區，活動將於20日登場，預期可為恆春半島再創冬季旅遊新熱潮。

藝術家李蕢至作品《風逕》，沙灘展區。

（屏東縣府提供）

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，近年看海美術館已成為遊客到訪國境之南不可錯過的景點之一，不僅在春節與暑假期間展現強大高人氣，更吸引日本鹿兒島縣知事塩田康一、日本相撲力士、澳洲猛男消防員、韓國主流旅遊媒體與越南旅行業者等團隊到訪，成功提升屏東國際能見度。

屏東縣府傳播處指出，今年看海美術館推出多檔藝術展覽，首先是去（2024）年12月至今年3月展出「在海邊的人」，接續4月至7月的「怪獸代班」以及8月至11月的「How Sweet甜的滋味—彼得安東特展」，而年度壓軸2025落山風藝術季「看！海口Hey,Haikou！」將於12月20日展出，邀遊客在冬季走入車城海口港，感受落山風與藝術交織的魅力。

傳播處表示，今年「看！海口Hey,Haikou！」邀請來自墨西哥ヽ美國、法國、日本、台灣等16組藝術家，在沙灘、港灣、村落3大展區創作19件地景裝置，以及1檔看海美術館特展，由前衛纖維藝術家劉棟以數千片布料，透過層層堆疊，打造出立體光影纖維藝術作品，還有可愛擬人化犬、貓作品等；重頭大戲《海口狂想曲》將於2026年1月3日在海口沙灘盛大開演，期待透過多元創作與演出，打造跨文化、多層次的藝術饗宴。

