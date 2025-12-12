【自由副刊】 鄧安妮／騷擾的藝術

◎鄧安妮

長輩喜歡介入晚輩的交友，後來更反而成了長期騷擾。常常一陣子就會得到長輩的關心。情緒勒索是必須的，例如：「有對象嗎？年紀也不小了。」若我是男性，不知道長輩還會對我的交友內容有興趣嗎？若我是男性，比起對女性交友的標準，長輩是否更關心的是我的收入？

長輩對於女性習慣聊天的議題，經常都跟「是否有對象」的主題相關。

長輩總是興奮地想要找人來相親，我以為在現代，長輩應該已經不認為必須要有對象，人生才完整。長輩如果認真想想，一位多年來積極一直在尋找伴侶的人，多年後依然尋求同樣幾個長輩的幫忙，如何成長呢？

自由是不被騷擾，自由是審視自己。

解放自己吧！象牙塔是美麗的塗裝。得先從高處放下執著，才能讓禁錮解放。●

