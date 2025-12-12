自由電子報
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．微幸福案內】吉祥組合 好采頭讓人開心

2025/12/12 05:30

雲與龍是吉祥組合，圖為鐮倉建長寺天井的雲龍圖。（劉黎兒攝）雲與龍是吉祥組合，圖為鐮倉建長寺天井的雲龍圖。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

我至今雖然知道日本有許多事物是吉利象徵，如所謂「一富士（日本最高山）二鷹（百鳥之王）三茄子（如願）」，但最近發現許多組合常出現，並非偶然，例如運動會、祭典裝飾或幕簾、饅頭乃至NHK除夕的歌合戰，之所以是「紅白」，有充分的理由。紅加白的組合代表從出生的赤子到死的人生，是可喜可賀的好采頭，有值得祝賀的事或節慶常用；紅白也代表對抗，平安朝末期源平時代就是各舉紅旗跟白旗；此外紅白本身引人矚目，百貨店等感恩拍賣常用紅白幕簾，多少表達對客人的謝意。知道紅白組合有典故，覺得沾到喜氣，有幾分幸福感！

許多傳統繪畫或寺院繪畫常見好兆頭的組合，如紅葉與鹿、海浪與兔、龜與鶴等，繪畫之外，餐盤或雕刻等也不時會邂逅；尤其如雲與龍是非常吉祥的組合，許多禪宗寺院的法堂天井都有雲龍圖，亦即龍在雲間飛舞模樣，我喜愛的幾個寺院，如京都天龍寺、建仁寺、東福寺或是鎌倉的建長寺、圓覺寺等都有名家畫的雲龍圖。長年以來，我每到京都必買的代表性和菓子是「俵屋吉富」的「雲龍」，這是該老舖第七代傳人石原留治郎對相國寺狩野洞春所畫「雲龍圖」有感而創作出來，是非常細緻又能表現龍的魁梧堅強的超經典甜點，用村雨餡（米粉砂糖蒸）來捲紅豆，最近才知道雲與龍是吉祥絕配，吃了更有感！

其他有些簡單組合，如日本唯二有洞銅板的5円與50円也很吉祥，不但發音跟「御緣」一樣，因都有孔洞，展望良好，有時手頭拿到這兩種銅板，就很開心。但電子支付普遍化後，直接摸銅板的機會少多了。

並排數字組合如11、22、33、88都會覺得是好運，除了雙11外，最近每逢11、22都成網路特賣日，商業活動總不肯輕易放過任何好采頭。日本風水吉數中，24是金運、32是幸運，也因此2432是最強數字組合；其他如121、808等左右對稱，平衡好而有安定感，在日本也是吉利的數字組合。

除了紅白顏色之外，象徵富貴與繁榮的金色與象徵生命力與再生的綠色，也是相互輝映的良好組合。正因是吉祥組合，才會很容易被看見吧！若能意識到，就更能感受好運道！

