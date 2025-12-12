【家庭plus】我家的餐桌

圖／游碧珠

共餐人數：3人

菜色說明：先生今天要在外吃完飯再回家，晚餐就兩個女兒下班跟我一起吃。

晚餐做了女兒愛吃的雞翅。雞翅先醃漬入味，再乾煎，最後撒上胡椒鹽提味，光聞味道就好香。還有紅蘿蔔炒蛋也是孩子們喜歡的一道菜。蘆筍炒木耳加鴻禧菇是我的最愛，還有一小盤薑絲炒豬小肚，酸氣夠，開胃下飯。最後上桌的湯是香氣十足的羊肉羹湯，這也是孩子很愛的湯，可以單喝，也可以變羊肉羹湯飯。一切就緒等孩子進門洗手開動了。

請繼續往下閱讀...

跟孩子邊吃邊聊，分享一天的趣聞，雖然菜色簡單，沒有複雜烹調、也沒有精緻擺盤，卻吃得滿足幸福感。看著餐桌上的菜吃光光，讓做飯的我好開心，借一句廣告台詞：「愛，就是把菜吃光光。」（文、圖／游碧珠）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法