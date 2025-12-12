自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/12/12 05:30

圖／游碧珠圖／游碧珠

共餐人數：3人

菜色說明：先生今天要在外吃完飯再回家，晚餐就兩個女兒下班跟我一起吃。

晚餐做了女兒愛吃的雞翅。雞翅先醃漬入味，再乾煎，最後撒上胡椒鹽提味，光聞味道就好香。還有紅蘿蔔炒蛋也是孩子們喜歡的一道菜。蘆筍炒木耳加鴻禧菇是我的最愛，還有一小盤薑絲炒豬小肚，酸氣夠，開胃下飯。最後上桌的湯是香氣十足的羊肉羹湯，這也是孩子很愛的湯，可以單喝，也可以變羊肉羹湯飯。一切就緒等孩子進門洗手開動了。

跟孩子邊吃邊聊，分享一天的趣聞，雖然菜色簡單，沒有複雜烹調、也沒有精緻擺盤，卻吃得滿足幸福感。看著餐桌上的菜吃光光，讓做飯的我好開心，借一句廣告台詞：「愛，就是把菜吃光光。」（文、圖／游碧珠）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應