【家庭plus．日常幸福微光】歲末 來場居家展覽

冬日午後來杯印度香料奶茶，構思著展區的素材。

文／香草生活家Julia

居家展覽是對自己生命旅程的回顧。

這個秋冬，幾位好友陸續舉辦個展，我也因緣際會看了幾場展覽。在觀展過程中，感受著藝術創作與自我內在交織撞擊出許多感動與力量。

辦個自己的書展。

每個展覽都凝煉著創作者的心神精華，而觀者只要願意花些時間，就能感受到創作帶來的觸動與轉化。就像願意打開書頁閱讀，就能吸收作者反芻生命的智慧之語。

旅途有更多與內在對話的時刻。

看展與閱讀，是我一生會持續去做的事。這件事雖不若銀行存款的數字累積那麼立竿見影，但有時卻能在生命陷落之際，帶來溫柔陪伴與支持力量，甚至能令人走出迷霧、穿越困境。

歲末，何不為自己辦一場居家展覽。這是近日看展為我捎來的靈感。跳脫既定的展覽概念，每個人的生命本身就是一場活生生的展覽。居家展覽是對自己生命旅程的回顧，展出的內容不必然是自己的創作，可以是買回的畫作、喜愛的書、收藏的明信片，抑或是蘊藏美好回憶的一段音符或一縷香氣，只因這場展覽最重要的觀者，是自己。

〈畫作入心〉藝術展覽 觸動內心

秋冬更迭之際，與一行好友走訪位於台東山海間的「江賢二藝術園區」。首次來，才走近園區便被建築外觀吸引。

這裡共有三個展廳，其中兩個展廳可以拍照，唯獨第三展廳「承翰館」無法拍照。這樣其實挺好的，就能專注於作品本身。猶記甫走進，便被空間裡一股巨大的無形力量震懾住，我呆立於單色階的畫作前，隨著背景流動的馬勒《第五號交響曲》，屋頂投射的自然光影，淚水瞬間奪眶而出，彷彿感受到走進教堂或廟宇般的神聖觸動。

觀展後在商店看到《我的光Light》繪本，字裡行間如此貼近我的看畫感受。某個午後，咀嚼著繪本文字，內在一股澎湃，隨手拿起蠟筆，像回到孩提時期般塗鴉，那是我的內在小孩向江賢二先生的創作回應與致敬。我將繪本與畫作陳列一起，每當我望此，彷彿就回到看展當時當刻，仍能感受著那股神聖之光的照耀，四周響起輕盈奔流的音符，心室有盞燭光瞬間被點亮。我想這就是藝術家帶給這世界無與倫比的光芒。

〈回味旅途〉遊記書籍 享受獨旅自由

某天，將書櫃上與義大利相關的書籍，集中陳列於窗邊角落，幾本Frances mayes所寫的《托斯卡尼豔陽下》相關著作，以及台灣旅行文學作家郭正佩的《托斯卡尼．鼓聲．豔陽》，是這些書籍開啟我踏上自助旅行的形式，這看似由文字堆砌的紙張，實則是一條條立體明亮的自我發現途徑。這十多年來，我漸漸體嘗到獨旅帶來的自由，旅途中更能處於當下，也有更多與內在對話的時刻。

下著細雨的午後，坐在窗邊，聆聽《Italian Miracles》音樂飄揚，空間裡飄散著薰衣草香。我彷彿躺在百年石頭屋前廊，曬著托斯卡尼的豔陽，享受著生命裡，那本該有的「無所事事的甜美」（Dolce far niente）。

〈美好時光〉回到過去 迎接未來

飄著細雨的冬日午後，總是想來杯印度香料奶茶，那麼就即刻來煮一小鍋。將較易脹氣的鮮奶改為燕麥奶，取出香料放進搗鉢裡，去年此時在南印度曙光之城（Auroville）的回憶悄然浮現眼前。

騎著機車在塵土飛揚的紅土路上，偶爾跟散步的牛羊打招呼。靜默安坐於大黃金球體裡水晶光室的獨特體驗。與一棵棵大樹擁抱的自然舒心時刻。喝著Guest House主人煮的神聖羅勒奶茶，突然好想回到那裡啊！邊煮著奶茶，邊想著歲末居家展覽應該也要有個南印區。啜飲著熱熱的香料奶茶，開始構思著展區的素材。

在一年的尾聲，真的好適合來場個人居家展覽，回顧這一年或光陰遞嬗間的難忘回憶。或許邀請三五好友觀展共聚，一起回顧生命裡的美好時光，一起道謝、道愛，擁抱彼此。一起謝謝2025，展望與祝福2026。

