藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】台灣創意設計叩響清邁療癒之都─2025清邁設計週側寫

2025/12/13 05:30

「Taiwan Beats」聚焦獨立音樂與視覺文化。「Taiwan Beats」聚焦獨立音樂與視覺文化。

文．攝影／記者董柏廷

泰國創意經濟局（CEA）北部辦公室主辦的第11屆「2025清邁設計週」（CMDW2025）於12月6日至14日在清邁舉行，以「Local Plus：創意、科技、永續（Local Plus: Creativity, Technology, Sustainability）」為主題，串連Klang Wiang（古城區）、Chang Moi - Tha Phae（昌莫—塔佩區）及Sanpakoi（山帕合區）3大核心區域。來自泰北及台灣、日本、寮國、印度、印尼、菲律賓、新加坡、法國、英國、加拿大、中國、俄羅斯等12國的創作者，讓這座觀光城市在9天裡轉身成為開放的設計實驗場。

「adjunangan」展區以排灣族女性服飾為核心。「adjunangan」展區以排灣族女性服飾為核心。

清邁設計週以「＋×÷—∞」5個符號詮釋「Local Plus」，分別指涉跨域合作、國際連結、知識共享、降低環境負擔與無限成長。城市如何在觀光與永續之間找到新的坐標，是這屆策展的核心問題。在這個坐標系裡，台灣以2個展區現身：聚焦獨立音樂與視覺文化的「Taiwan Beats：台灣音樂設計展」，以及由「慢漫臺東」、「TTPC台泰設計共創計畫」、「adjunangan」構成的台灣工藝設計展區，勾勒出一條從聲音延伸到工藝與土地的台灣路徑。

「TTPC台泰設計共創計畫」展區聚焦「Table Matter」。「TTPC台泰設計共創計畫」展區聚焦「Table Matter」。

Taiwan Beats 從聲音長出城市想像

Taiwan Beats被放進主題方程式中的「×（乘法Multiply）」象限，對應國際合作與創意擴散。近年台灣持續建立完整的創意產業支持系統，在音樂領域尤其明顯，同時又積極加入各種國際網絡。

清邁創意中心主展區的「Make Scents, Make Sense」展，透過歷史、科學及創意經濟的視角重新審視「氣味」。清邁創意中心主展區的「Make Scents, Make Sense」展，透過歷史、科學及創意經濟的視角重新審視「氣味」。

走進Taiwan Beats展場，觀眾會先被一片熟悉的場景包圍：像是把台北巷弄、音樂祭草地與獨立書店抽離原本的城市文脈，重組在清邁古城的磚牆與木窗之間。展場由唱片裝幀、周邊物件、現場影像與沉浸式聲響構成，將台灣獨立音樂文化拆成4種語言，於泰北的天空下重新組句。

第1個區塊「台灣唱片裝幀超能力」以專輯封面與包裝為主角，觀眾可翻開、抽出、折疊，感受設計師如何在紙材、布料與複合材質之間，為1張專輯創造「第2層聲音」。

Hemm Studio將清邁蘭納文化融入燈飾之中。Hemm Studio將清邁蘭納文化融入燈飾之中。

第2個區塊「台灣音樂特典超能力」如同一張濃縮的音樂節地圖，音樂節限定周邊、樂團聯名物件、手工小誌、票根與貼紙排成一整列，夜市、廟會、山海地景與性別議題被轉譯成圖像與標語，即便不認識任何樂團，觀眾仍能從物件上讀出其將嚴肅議題藏進幽默視覺的手法。

第3個區塊「台灣氣氛超活力」透過投影大銀幕，循環播放音樂祭舞台、地下場館與演出現場的光影，聲音刻意保留現場的粗糙與空間回音，模擬站在人群邊緣的聆聽位置。展覽用影像與聲音，同時讓人聽見和看見台灣。

清邁設計師Khun Kanitda Wongjak的作品鏤空枕頭，融入泰北蘭納文化。清邁設計師Khun Kanitda Wongjak的作品鏤空枕頭，融入泰北蘭納文化。

最後一個區塊「台灣音樂高科技」，把票券、數位紀錄與沉浸式聲音體驗擺在同一桌面。觀眾戴上頭戴式顯示裝置，走進360度聲場，聽見一場被重新編排成「環繞式記憶」的演出，將單次演出變成可反覆進入的時間膠囊。

泰國年輕人走進Taiwan Beats之前，也許對台灣的印象還停留在影視或美食，但透過聲音與空間的設計，他們有機會先遇到的是同齡人的情緒與節奏。

Loang Him Kao展區以輕鬆自在的方式談青年設計「返鄉」議題。Loang Him Kao展區以輕鬆自在的方式談青年設計「返鄉」議題。

台灣工藝展區 從東海岸到傳統領域

若說Taiwan Beats把台灣「現在進行式」的聲音帶進清邁，安置在Local Plus子題中的台灣工藝設計展區，則讓觀眾看見更長的時間線。

「慢漫臺東」展區以「工藝地平線」為題。「慢漫臺東」展區以「工藝地平線」為題。

「慢漫臺東」以「工藝地平線」為題，將東海岸的日常節奏搬進展場。藤編、木作與布料作品並排而立，有的保留原木粗糙邊緣，有的在細密編織間刻意留下空隙。物件不追求鏡面般的完美，而是讓使用痕跡與纖維紋理成為作品的一部分，延伸出台東近年「Slow for Life」城市敘事：慢，不是停滯，而是允許時間進入物件，與生活一起呼吸。

「TTPC台泰設計共創計畫」聚焦「Table Matter」，以桌上物件做為台泰對話的媒介。木質托盤與鋁材器皿在燈光下折射不同冷暖，設計師從兩地飲食文化與好客習慣出發，思考一只盤子如何同時容納咖哩與滷肉飯，也對應清邁老屋與台北公寓的桌面。每件器物背後，是設計師在材料、工法與成本之間的來回協商，也是一種細緻的文化實作。

清邁服裝設計師融合泰北獨特的材質與圖樣。清邁服裝設計師融合泰北獨特的材質與圖樣。

展區中最具情感重量的，是以排灣族女性服飾為核心的「adjunangan」。在排灣語中，adjunangan指向傳統領域，是祖先託付、透過人類生活延續的世界。展覽將女孩服、婚服與喪儀服並陳，透過大型攝影作品牽引，讓觀眾從刺繡線條、珠飾節奏與衣型變化，閱讀排灣族女性從成長到離世的生命弧線。在清邁山城裡閱讀這些服飾，特別能感到一種跨山系的共振：蘭納世界的森林與稻田，與台灣南部的山脈與河谷，在布料的褶線間悄悄互相辨認。

CMDW主辦單位提到，泰國觀眾對這個展區反應熱烈，「他們很快讀懂那種『把傳統重新穿上身』的企圖。」在她看來，台灣擅長把原住民音樂動機、傳統服飾或廟會節奏轉譯進當代設計與科技，這種再想像傳統的能力，與泰國深厚的工藝與創意城市底子形成互補。

各國展區一瞥

除了台灣展區，其他國家的參與也從各自文化資本出發，嘗試把「在地」翻譯成新的敘事。

美國攝影師威爾實際在泰北農村駐點3年拍攝當地人民的微笑。美國攝影師威爾實際在泰北農村駐點3年拍攝當地人民的微笑。

◆美國．「金色微笑：泰北農村肖像」（Golden Smiles: Portraits from Rural Northern Thailand）

攝影師威爾（Will Langston）實際駐點3年，以35mm底片拍攝泰北農村人民的笑容，搭配短句文本，為清邁設計週補上一個溫柔的人類學側寫。觀眾還能以熱感印表機拍下自己的笑容貼上牆面，讓展覽每天都長出新的表情。

法國藝術家Camille Fauchier將泰式按摩轉譯成不同的雕版畫。法國藝術家Camille Fauchier將泰式按摩轉譯成不同的雕版畫。

◆法國．線（SEN）計畫

藝術家Camille Fauchier以夾腳拖鞋底為雕版，將泰式按摩轉譯成不同的色彩與版畫線條，讓觀眾透過視覺，感受衣物在力道與節奏間留下的痕跡，讓作品成為介於表演、療癒與服裝之間的身體地圖。

俄羅斯展區將傳統工藝與當代藝術並置，強調傳統也是現代藝術的養分。俄羅斯展區將傳統工藝與當代藝術並置，強調傳統也是現代藝術的養分。

◆俄羅斯．「俄羅斯精神：現代文化遺產」（Russian Soul: modern heritage）

從Gzhel瓷器、Orenburg披肩到新銳時尚品牌Abrau Club by Cocos，展區把傳統工藝與當代品牌並置，強調傳統不只屬於博物館，也能成為今日設計與永續生產的靈感來源。

清邁設計週帶來的3個思考

Taiwan Beats展場一隅。Taiwan Beats展場一隅。

走在清邁設計週的街巷中，很難不把這裡的景象與台灣長期討論的地方創生與設計思維並置。

第1，是「允許未完成的美學」。許多泰國設計師刻意保留陶器的粗糙邊緣、木材未刨平的斷面，甚至讓裂紋成為裝飾，像是帶著蘭納氣息的侘寂美學，對習慣追求精準、害怕犯錯的創意工作者而言，彷彿提醒著：可以把「完美」的壓力稍微放下，留一點縫隙讓時間與使用者參與。

第2，是「為歸屬感而設計」。本屆策展概念之一是Homecoming，從展覽「The Homecoming Club」到Loang Him Kao社區，都在談年輕人返鄉與社群重聚。空間設計不以華麗取勝，而是要讓人坐得下、待得久，對充滿獨居與通勤壓力的現代城市居民而言，「想回家」的設計，也許比任何打卡牆更重要。

泰國藝術家將蘭納傳說中的野獸，重新轉化成藝術系列公仔、玩具。泰國藝術家將蘭納傳說中的野獸，重新轉化成藝術系列公仔、玩具。

第3，是音樂成為台泰青年文化的共同語言。設計週期間，無論是在Taiwan Beats展區還是Chiang Mai LABBfest.現場，總能看見穿著樂團T-shirt的年輕人，在搖滾、藍調與爵士之間切換。台灣樂團的視覺與聲音，對他們來說或許不再只是「外國風景」，而是可以加入歌單的個人收藏。當台灣獨立音樂與泰國城市節奏在此交錯，兩地年輕人的距離也在音場裡悄悄縮短。

對台灣而言，清邁設計週提出的議題，台灣早已熟悉，也讓人得以繼續思考：在早已習慣談地方創生、創意城市與文化主體性的此刻，下一步還能往哪裡走？台灣以「社區驅動」的創意模式、次文化敘事，以及對傳統的創新轉譯，已具備獨特的典範價值。透過設計，與泰國的互補對話，無疑為台泰兩地的創意力量，開啟更廣闊的想像。

