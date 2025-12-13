自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】奈良美智跟著朦朧潮濕的一天回嘉新港倉庫登場 展出72件作品

2025/12/13 05:30

奈良美智（中）、嘉義縣長翁章梁（左4）及文總秘書長李厚慶（右4）等，歡迎民眾參觀展覽。 （記者林宜樟攝）奈良美智（中）、嘉義縣長翁章梁（左4）及文總秘書長李厚慶（右4）等，歡迎民眾參觀展覽。 （記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕日本當代藝術家奈良美智在嘉義縣新港文化館25號倉庫舉辦展覽「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」昨（12）日開展，展出72件作品，包含大型繪畫、攝影、陶器、在台南隔離期間的創作及早年旅德時期素描等，其中以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的〈凋謝的花（2020版）〉，更是奈良美智首次帶來台灣展出的大型畫作。

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」在新港文化館25號倉庫展開。 （記者林宜樟攝）奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」在新港文化館25號倉庫展開。 （記者林宜樟攝）

展覽由文化總會、奈良美智基金會、嘉義縣政府舉辦，奈良美智、縣長翁章梁、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、文總秘書長李厚慶及展覽贊助單位北回化學公司董事長陳芳斌等，昨日到場開幕。新港文化館25號倉庫原為農會興建的倉庫，建築保留木造屋架、紅磚、通風小氣窗及小鐵窗，許多民眾參觀時認為，展場氣氛及燈光布置很適合展出奈良美智的作品。

奈良美智作品〈凋謝的花（2020版）〉，首次在台灣展出。（記者林宜樟攝）奈良美智作品〈凋謝的花（2020版）〉，首次在台灣展出。（記者林宜樟攝）

奈良美智說，嘉義縣以日本來說，就像是他出生長大的東北地方，「第一次在自己故鄉青森縣辦的大型展覽，也是在磚造老倉庫舉行。」為保留倉庫原有的意象，工作人員使用遮光網降低亮度，「新港展場光線比較暗，觀展時可以有和作品一對一對話的感覺。」

李厚慶感謝奈良美智將作品帶到台灣各地與民眾分享，明年台灣燈會在嘉義縣舉辦，文總將舉辦「青森睡魔抵嘉」活動，展現台日友情。翁章梁說，奈良美智到嘉義縣場勘多次，最後選定新港，一個畫家能用他的畫震撼人們的心靈，產生共鳴，用他一輩子喜歡的事情跟世界交朋友，裡面一定有非常深層的思考、價值跟情感。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展期至明年5月17日，採線上預約制，參觀時間為週二至週三中午12點至下午5點、週四至週日上午9點至下午5點，週二、週三上午9點至中午12點僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約。展覽資訊可上奈良美智特展、文化總會臉書粉絲專頁查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應