【藝術文化】奈良美智跟著朦朧潮濕的一天回嘉新港倉庫登場 展出72件作品

奈良美智（中）、嘉義縣長翁章梁（左4）及文總秘書長李厚慶（右4）等，歡迎民眾參觀展覽。 （記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕日本當代藝術家奈良美智在嘉義縣新港文化館25號倉庫舉辦展覽「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」昨（12）日開展，展出72件作品，包含大型繪畫、攝影、陶器、在台南隔離期間的創作及早年旅德時期素描等，其中以1994年同名作品為基礎，重新詮釋的〈凋謝的花（2020版）〉，更是奈良美智首次帶來台灣展出的大型畫作。

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」在新港文化館25號倉庫展開。 （記者林宜樟攝）

展覽由文化總會、奈良美智基金會、嘉義縣政府舉辦，奈良美智、縣長翁章梁、日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史、文總秘書長李厚慶及展覽贊助單位北回化學公司董事長陳芳斌等，昨日到場開幕。新港文化館25號倉庫原為農會興建的倉庫，建築保留木造屋架、紅磚、通風小氣窗及小鐵窗，許多民眾參觀時認為，展場氣氛及燈光布置很適合展出奈良美智的作品。

奈良美智作品〈凋謝的花（2020版）〉，首次在台灣展出。（記者林宜樟攝）

奈良美智說，嘉義縣以日本來說，就像是他出生長大的東北地方，「第一次在自己故鄉青森縣辦的大型展覽，也是在磚造老倉庫舉行。」為保留倉庫原有的意象，工作人員使用遮光網降低亮度，「新港展場光線比較暗，觀展時可以有和作品一對一對話的感覺。」

李厚慶感謝奈良美智將作品帶到台灣各地與民眾分享，明年台灣燈會在嘉義縣舉辦，文總將舉辦「青森睡魔抵嘉」活動，展現台日友情。翁章梁說，奈良美智到嘉義縣場勘多次，最後選定新港，一個畫家能用他的畫震撼人們的心靈，產生共鳴，用他一輩子喜歡的事情跟世界交朋友，裡面一定有非常深層的思考、價值跟情感。

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」展期至明年5月17日，採線上預約制，參觀時間為週二至週三中午12點至下午5點、週四至週日上午9點至下午5點，週二、週三上午9點至中午12點僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約。展覽資訊可上奈良美智特展、文化總會臉書粉絲專頁查詢。

