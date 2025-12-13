【藝術文化】2025台北美術獎公布 謝榕蔚軌道得首獎

謝榕蔚〈軌道〉，陽光、光固化樹脂、彈性反光布、橡膠球、 LED軌道燈、高密度泡棉、高密度保麗龍、環氧樹脂、石頭漆、墨水紙本。尺寸依場地而定。2025。 （北美館、謝榕蔚提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「2025台北美術獎」昨（12）日於北美館舉行頒獎典禮，10組作品於308件徵件中脫穎而出，最終由謝榕蔚以作品〈軌道〉獲得本屆首獎，計有獎金新台幣55萬元及於北美館舉辦個展機會。

「2025台北美術獎」首獎得主謝榕蔚（左）與台北市政府文化局副局長陳譽馨合影。 （北美館提供）

北美館表示，今年評審團由館內外委員組成，分別為黃建宏、盧明德、簡子傑、莊偉慈、李明學、雷逸婷、陳苑禎。評審團主席黃建宏表示：「今年的投稿作品，在創作者養成、創作方法、媒材等，都呈現出相當的多樣性。多元價值的調節似乎平衡了全球藝術力對於台灣創作者的影響，置身其中的藝術家更多地回返、捕捉自身與環境間的真實情感連結，而多元價值的可能性在討論過程中，就是對於系統性預判的抵抗。」

請繼續往下閱讀...

首獎得主謝榕蔚〈軌道〉，將天體物理中關於重力與時間的抽象概念，轉化成可由身體參與的感知經驗，以日全蝕驗證愛因斯坦廣義相對論的歷史事件為起點，透過空間裝置的結構安排，讓太陽光線於特定時刻進入、停留、消失於展場，觀者的行走與等待參與其中，使作品在物體、天文條件與身體經驗之間形成動態關係。

此外，5組優選獎得主包括王冠蓁〈意識的推手〉、明日和合製作（洪千涵、張剛華）〈母親凝視過你〉、陳彥齊〈這裡沒有神仙教母〉、謝其軒〈On My Way〉、顧廣毅〈酷兒解剖學圖譜〉，獲得獎金新台幣12萬元；4組入選獎則為孫培懋《一念之間》之〈文明的落日餘輝〉、許芯慈《自我的版圖》之〈貪吃蛇？〉、陳寬睿《山體切分計畫：硫、泉與之間》之〈離潺〉、蘇睿豪〈闌珊生態圈〉。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法