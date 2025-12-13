自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025台北美術獎公布 謝榕蔚軌道得首獎

2025/12/13 05:30

謝榕蔚〈軌道〉，陽光、光固化樹脂、彈性反光布、橡膠球、 LED軌道燈、高密度泡棉、高密度保麗龍、環氧樹脂、石頭漆、墨水紙本。尺寸依場地而定。2025。 （北美館、謝榕蔚提供）謝榕蔚〈軌道〉，陽光、光固化樹脂、彈性反光布、橡膠球、 LED軌道燈、高密度泡棉、高密度保麗龍、環氧樹脂、石頭漆、墨水紙本。尺寸依場地而定。2025。 （北美館、謝榕蔚提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「2025台北美術獎」昨（12）日於北美館舉行頒獎典禮，10組作品於308件徵件中脫穎而出，最終由謝榕蔚以作品〈軌道〉獲得本屆首獎，計有獎金新台幣55萬元及於北美館舉辦個展機會。

「2025台北美術獎」首獎得主謝榕蔚（左）與台北市政府文化局副局長陳譽馨合影。 （北美館提供）「2025台北美術獎」首獎得主謝榕蔚（左）與台北市政府文化局副局長陳譽馨合影。 （北美館提供）

北美館表示，今年評審團由館內外委員組成，分別為黃建宏、盧明德、簡子傑、莊偉慈、李明學、雷逸婷、陳苑禎。評審團主席黃建宏表示：「今年的投稿作品，在創作者養成、創作方法、媒材等，都呈現出相當的多樣性。多元價值的調節似乎平衡了全球藝術力對於台灣創作者的影響，置身其中的藝術家更多地回返、捕捉自身與環境間的真實情感連結，而多元價值的可能性在討論過程中，就是對於系統性預判的抵抗。」

首獎得主謝榕蔚〈軌道〉，將天體物理中關於重力與時間的抽象概念，轉化成可由身體參與的感知經驗，以日全蝕驗證愛因斯坦廣義相對論的歷史事件為起點，透過空間裝置的結構安排，讓太陽光線於特定時刻進入、停留、消失於展場，觀者的行走與等待參與其中，使作品在物體、天文條件與身體經驗之間形成動態關係。

此外，5組優選獎得主包括王冠蓁〈意識的推手〉、明日和合製作（洪千涵、張剛華）〈母親凝視過你〉、陳彥齊〈這裡沒有神仙教母〉、謝其軒〈On My Way〉、顧廣毅〈酷兒解剖學圖譜〉，獲得獎金新台幣12萬元；4組入選獎則為孫培懋《一念之間》之〈文明的落日餘輝〉、許芯慈《自我的版圖》之〈貪吃蛇？〉、陳寬睿《山體切分計畫：硫、泉與之間》之〈離潺〉、蘇睿豪〈闌珊生態圈〉。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應