【藝術文化】花創園區打造國家級示範基地 全國首座繪本故事屋開館

〔記者凌美雪／花蓮報導〕文化部在花蓮文化創意產業園區打造全國首座國家級繪本閱讀示範基地，名為「繪本故事屋」，昨（13）日舉辦開館儀式，文化部長李遠親自出席並表示，選擇花蓮文創園區做為國家級繪本館的原因，是因為花蓮具備魔幻、美麗與神祕的條件，期盼針對繪本產業全力衝刺，幾年內能夠「彎道超車」，超越國際。

李遠也提到，今年光復鄉發生嚴重災害，文化部將會以文化基地及辦理各項文化活動，全力協助光復乃至整個花蓮的文化重建，進而帶動觀光復甦。因此，李遠昨日在出席「繪本故事屋」之前，先旋風拜訪了2個入選百大文化基地的景點，同時探訪了在光復鄉受災的國家工藝獎漆畫家江添昌，並致贈急難救助金。

「繪本故事屋」於昨天下午開幕，因適逢週末假日，園區內擠滿了等待入場的親子觀眾，園區特別搭配繪本故事屋開館，於昨日與今日舉辦繪本的魔法市集、創意手作、劇團演出等；繪本故事屋旁的「花創角色星旅號 POP-UP可愛能量展」，更集結16組台灣原創人氣角色，以全新故事線帶領觀眾化身旅人，一同探索花蓮的自然魅力與療癒節奏。

文化部說明，繪本故事屋位於花蓮文創園區第6棟建物，原受0403震災影響，出現多處受損，在完成歷史建築修復、提升整體耐震安全時，同步規畫繪本故事屋。設計團隊保留木屋架的質地與歲月痕跡，新植入的設計則以自然意象回應場域記憶，包含森林般的木質層層框架、樹洞與小屋般的閱讀角落，讓孩子能以直覺的方式與空間建立安全感與探索欲。

繪本故事屋與花創園區一樣由台灣生活美學基金會負責營運，以小孩視角打造「靜態區—無邊際書房」與「動態區—想像力客廳」2大主題空間，提供繪本展示、閱讀角落、彈性活動區、嬰幼兒友善書區與AR互動體驗等多元服務。目前館藏已突破3,000冊，規畫出13大選書主題。未來也將以「每月一主題」方式推出導讀、體驗與延伸課程，持續拓展孩子的閱讀視野。

