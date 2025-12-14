【藝術文化】台中綠美圖開館 53億元打造世界級新地標

台中綠美圖昨日正式開館營運，由市長盧秀燕與建築師妹島和世、西澤立衛等來賓共同開幕。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市集合市立美術館與市立圖書館合力打造的「台中綠美圖」，昨（13）日正式開館營運，由文化部政務次長李靜慧、市長盧秀燕與建築師妹島和世、西澤立衛共同開幕，市府斥資53億元打造，市總圖藏書量逾百萬冊，中美圖首展「萬物的邀約」也開展。

妹島和世（中）、西澤立衛（右）贈送建築事務所設計的7張椅子，象微Lucky7，祝福綠美圖。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕致詞表示，台中創造綠美圖是世界級的文化新地標，台灣必訪的藝術閱讀新寶地，由普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛，兩位全球頂尖建築師幫助達成偉大的夢想，現在要用這張城市的新名片，邁向台中文化城下一個里程碑，培育更多文化、藝術人才，透過國際級的文化建設，讓世界看見台中，讓台中站上世界的舞台。

請繼續往下閱讀...

妹島和世、西澤立衛也說，綠美圖打造成像公園般的圖書館與美術館，期待台中市民像去公園一樣遊玩，喜歡綠美圖，兩人也贈送建築事務所設計的7張椅子，象微「Lucky7」，祝福綠美圖。

文化局說明，綠美圖打破傳統美術館與圖書館界限，成為知識與美學交融的文化基地，首創採分齡分棟設計，以「市民參與」、「館藏應用」與「國際合作」為核心，導入多項智慧服務，提升效能與服務品質，打造全齡共享的閱讀新體驗。

台中「綠美圖」整體建築共有8棟，其中4棟為市立總圖書館、3棟為市立美術館以及1棟行政大樓，設計彼此相連，在3週試營運後，昨天正式開館營運，首週活動精采不間斷，中美館配合開館展推出導覽、講座與公眾活動等多元活動，中市圖亦邀請國際講者接力分享，館內的複合藝文空間朋丁與Pharos Coffee也同日開幕，提供精選藝術書籍、文創選物與手沖咖啡。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法