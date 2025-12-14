自由電子報
【藝術文化】陳景林染魂織夢開展 臺灣母親河大阪展後亮相

2025/12/14 05:30

陳景林〈臺灣母親河〉棉布、藍染、絞染，920 × 294 公分（ X 8 幅）。2025。（記者董柏廷攝）陳景林〈臺灣母親河〉棉布、藍染、絞染，920 × 294 公分（ X 8 幅）。2025。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心推出「染魂織夢 纖維情—陳景林染織創作」特展，由策展人陳怡方策畫，聚焦國家工藝成就獎得主陳景林長年投入天然染色與纖維工藝的創作脈絡。其中，〈臺灣母親河〉與〈臺灣色譜〉甫於今年8月參與文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」展出，如今回台，成為本展重要看點。即日起於台北當代工藝設計分館4樓展出，展期至2026年5月3日。

本展除梳理陳景林的創作歷程，也從工藝視角引導觀眾思考生活實踐與自我修練的關係，讓染織不只停留於技法層次，並回到日常與土地之間的連結。2010年，陳景林提出染織工藝的「新六藝」，包括「形之美、色之雅、質之優、技之精、用之當、史之見」，本展即以「織、染、創、拓、匯、心」6字，規畫6大展區，從纖維造形、台灣色彩的研究，到生活美學應用與綠工藝思維，呈現其「研創一體、知行合一」的治藝態度。

展覽焦點之一〈臺灣母親河〉由8幅連屏構成，完成於2025年，是以濁水溪為題的台灣天然藍靛創作之巨幅藍染作品，透過反覆縫線與絞染數百回，累積出深沉而細膩的層次，突破傳統藍染多用於服飾與家用品的框架，將「針」化為筆觸，「染」轉為畫面語言，拓展染織進入藝術創作的可能。長年與馬毓秀共同研究編織與天然染色，讓陳景林逐步建立獨特的藍染語彙，每一次下缸浸染，也象徵著對土地與濁水溪的反覆凝視。

另一件焦點〈臺灣色譜〉，則是以手織蠶絲布進行素染與多層複染，鋪展出台灣色彩的細微變化，延續藝術家對島嶼色感與纖維表現的長期探索。

