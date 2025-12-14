自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】在混沌與秩序張力中自行定位─「建築的恐懼與療癒」展

2025/12/14 05:30

澎葉生〈曲流溯行〉共2區，此為其一。（左）聲音裝置、耳機、媒體播放器、揚聲器、印刷品，尺寸依場地而定。2025；廖偉立〈歲月與空間的距離——母親的房間〉（右）鋼筆速寫，39×3公分×60件。2015-2025。澎葉生〈曲流溯行〉共2區，此為其一。（左）聲音裝置、耳機、媒體播放器、揚聲器、印刷品，尺寸依場地而定。2025；廖偉立〈歲月與空間的距離——母親的房間〉（右）鋼筆速寫，39×3公分×60件。2015-2025。

文．攝影／記者董柏廷

尹子潔〈白森林〉雙頻道錄像、紙、鋼、竹、紙漿，尺寸依場地而定。2025。尹子潔〈白森林〉雙頻道錄像、紙、鋼、竹、紙漿，尺寸依場地而定。2025。

新北市美術館自10月4日至2026年1月25日推出的「建築的恐懼與療癒」展覽（The Architecture of Fear and Cure），於新美館6A、6B展覽室登場，由身兼小說家、建築師與評論家的阮慶岳擔任策展人，集結16組國內外建築師與藝術家，透過聲音、影像、裝置、構築、繪畫與檔案等多元媒材，回到建築做為「庇護所」的原點，探問在災害、疫病、社會失序與他者威脅的陰影下，空間如何調動身心感知，提供秩序、關懷與修復，邀請觀眾重新思索建築的本質與當代意義。

洪浩鈞〈外掛桃花源〉鍍鋅鋼管、紅丹色防塵網、T5 LED及電漿燈管， 尺寸依場地而定。2025。洪浩鈞〈外掛桃花源〉鍍鋅鋼管、紅丹色防塵網、T5 LED及電漿燈管， 尺寸依場地而定。2025。

展覽提出一個直截了當的命題：所有建築物的初衷，都源自對庇護的需求。恐懼催生築牆與遮蔽，療癒呼喚光、空氣、尺度與可親近的材料語彙。策展論述中提到，當代都市在高速資本與技術的推進裡，常被宏大形式與效率吞沒，與人的心理距離日益擴張；雖為建築展，但展覽引介喬治．巴塔耶（Georges Bataille）哲學視角，指出自我膨脹、空洞化與對他者的冷感如何滲入城市，透過作品群彼此牽引，讓觀眾在「混沌與秩序」的張力中自行定位。

賴伯威〈寄生之廟〉局部手稿，尺寸依場地而定。2025。賴伯威〈寄生之廟〉局部手稿，尺寸依場地而定。2025。

「4把鑰匙」打開建築：儀式、法則、召喚、里山

顧世勇〈回音〉邀請觀眾踩踏鼓槌「製造音場」。顧世勇〈回音〉邀請觀眾踩踏鼓槌「製造音場」。

展覽共分4組子題：「儀式」、「建築的法則」、「召喚」、「里山」，分別是4把同時生效的鑰匙，開啟身體、技術、精神與生態的感知。

顧世勇〈回音〉聲音空間裝置（石粉、踩踏鼓棒、數位互動聲音裝置、8.2聲道環繞音場系統、畫板），尺寸依場地而定。2024。顧世勇〈回音〉聲音空間裝置（石粉、踩踏鼓棒、數位互動聲音裝置、8.2聲道環繞音場系統、畫板），尺寸依場地而定。2024。

「儀式」關注群體記憶、祈禱、身體與信念；「建築的法則」檢視理論、構造、尺度與抽象秩序；「召喚」把焦點放在建築與人的互動，以及被空間喚起的情緒與記憶；「里山」則把視線引向環境脈絡與地方生態。觀眾可任選切口，由任一關鍵詞進入，再回旋至其他面向，形成個人的閱讀鏈。

澎葉生〈曲流溯行〉共2區，此外另一處。聲音裝置、耳機、媒體播放器、揚聲器、印刷品，尺寸依場地而定。2025。澎葉生〈曲流溯行〉共2區，此外另一處。聲音裝置、耳機、媒體播放器、揚聲器、印刷品，尺寸依場地而定。2025。

展中的作品媒材駁雜，包含大型空間裝置、紀錄片、繪畫、建築模型與藝術家手稿，但這些異質的元素被阮慶岳巧妙地串聯起來，構成一個名為展覽的有機建物，築出一條從心靈到環境、從歷史到當代的探索軸線。

「建築的恐懼與療癒」展場一隅，展示不同的建築模型。「建築的恐懼與療癒」展場一隅，展示不同的建築模型。

作品群像一：感官與精神的場

布恩森．普瑞姆塔達〈藥草之廟〉，乾燥龍腦香樹葉、金屬、木，尺寸依場地而定。2025。布恩森．普瑞姆塔達〈藥草之廟〉，乾燥龍腦香樹葉、金屬、木，尺寸依場地而定。2025。

2025年以〈大象教堂〉獲得威尼斯建築雙年展特別推薦獎的泰國藝術家布恩森．普瑞姆塔達，新作〈藥草之廟〉把乾燥植材與鋼管彎構為半開放的嗅覺之房，香氣在昏暗中擴散，氣味成為療養的處方，將醫療與修道並置，提出一種非人類中心的共享場域。曾志偉的〈冷槍〉陳列獵器、禮器、樂器等台灣部落生活之物，讓觀眾可在觀賞如標本陳列的器物時，思考人與自然、過去與未來的責任與節制。顧世勇〈回音〉以石粉、踩踏鼓槌與8.2聲道環繞音場系統，讓牆面的震動回響如山谷回音；粉塵隨共振飄落，人在聲景裡感受自然力量的無常與壓境，恐懼與敬畏隨之召來。這一組作品不談形制，在於提醒：建築首先觸發的是身體，進而抵達精神。

曾志偉〈冷槍〉空間裝置（權杖、獵器、樂器、禮器、兵器），尺寸依場地而定。2025。曾志偉〈冷槍〉空間裝置（權杖、獵器、樂器、禮器、兵器），尺寸依場地而定。2025。

作品群像二：秩序、抽象與技術

陳家毅建築師事務所〈未竟之距〉木、白漆、LED燈，360×360×360公分。2025。陳家毅建築師事務所〈未竟之距〉木、白漆、LED燈，360×360×360公分。2025。

日本建築師松田和久以參與式的球形穹頂〈集體無意識之行星〉模擬原始星球的氣候擾動，他以「沙盤治療」為靈感，邀請觀眾在不穩定中建造心理庇護所，個體與群體的界線在沙盤的互動裡反覆調整。陳家毅建築師事務所〈未竟之距〉以不同深度的立方體建構起伏表面，透過光影與視差讓「近／遠」「實／虛」不斷重新排列，作品如一枚測心的儀器，讓人把家、記憶、夢境投射其上。楓川秀雅〈構築空氣〉以不鏽鋼捕捉不可視的「流動」，重材質與輕意象相撞，勾勒空氣的形狀，提出「存在與不存在」交疊為空間感知的本質。洪浩鈞〈外掛桃花源〉取材台灣常民建築的「外掛」與「寄生」智慧，意即對原建物進行的增建與修改。作品透過紅網、鋼管與燈光組構出高聳場域，讓觀眾在俗民的機智裡看見求生與安身。符昌鋒的紀錄片「黑潮──流變中的臺灣建築」系列共訪談141位國內外建築師、建築評論家及都市計畫工作者，本次展出選粹影片，聚焦李祖原，討論台北101如何夾帶國家意象與資本集中的雙重命題，將建築史、都市轉型與創作者主體性拉入同一個鏡面，逼視形式背後的社會動力。

松田和久〈集體無意識之行星〉合成布料、複合媒材、沙、木、球形穹頂（直徑3.6公尺）。2025。松田和久〈集體無意識之行星〉合成布料、複合媒材、沙、木、球形穹頂（直徑3.6公尺）。2025。

作品群像三：地方、歷史與社會的長波

賴伯威的〈寄生之廟〉研究以城市田調為底，梳理橋下、圓環、屋頂、街道橫跨的微型廟宇，呈現宗教空間如何在縫隙中活化地方社會；不求整齊，卻極度符合生活的時空邏輯。吳耀東〈李承寬紀錄片──旅程〉以多位建築師、學者的回望，勾勒建築師李承寬的思想軌跡，重新提醒個人住居之於宇宙觀的承載方式。吳增榮的繪畫與設計圖並置，從〈台北市政府〉到〈228紀念碑設計圖〉，再到〈度假住宅〉與〈墾丁〉，在洗染與疊色間現出波濤般的愁緒，繪畫與建築的界線被打鬆，城市記憶與個人精神史互相滲透。陳東華策畫的「影之道」以「陰影」為方法論，透過中國華南地區與全球南方語境中的公共空間與建築案例，呈現在熱帶氣候與在地生活下，陰影承載著公共性並形成另一種地方語言，回應全球化浪潮中的能動性。

作品群像四：里山的耳朵與家庭的眼睛

澎葉生〈曲流溯行〉以聲音裝置記錄從新店到鶯歌的田野旅程，環境錄音、影像與文字被分章呈現；他把「逆流」視為回到源頭的凝望，環境聲成為脈搏，庇護不再只是屋頂，也可能是一段可共享的聆聽經驗。尹子潔〈白森林〉把衛生紙的潔白追溯到印尼的人造林，將行為影像、裝置與未切斷的紙卷轉化成「柔軟與堅硬」的矛盾場，日常消耗物的供應鏈於焉還原為環境政治。徐婷「窗前的灰塵微粒」系列以攝影與現地布置，將清晨微光中的塵埃拆解、重組，映像轉化為空間裝置，讓觀看擴展為身體介入，呈現恐懼退去之處，往往是一束能安定人的光。廖偉立〈歲月與空間的距離──母親的房間〉以2015至2025年間的60件鋼筆速寫，追隨90多歲母親的生活與情緒細波，圖像成為親緣、家屋與庇護之間的索引，庇護也許不是宏大屋架，而是一張床邊的影子與呼吸。

結語：雜而不散 庇護是一種練習

策展人阮慶岳不以制式建築模型為終點的策展手法，使展場彷彿一座需以多重素材構築的有機體。建築不是被展示的成果，而是被探討的方法與容器。當觀眾在布恩森的藥草氣味中冥想，聽見顧世勇〈回音〉中踩踏鼓槌時石粉飄落、雷聲迴盪的震撼，以及看見姚偉立筆下母親那既是母親、又是庇護所的生命意象，建築與生命之間的深層連結便被重新激發。

這使人不禁與今（2025）年由卡洛．拉蒂（Carlo Ratti）策畫的威尼斯建築雙年展互相參照：以「Intelligens. Natural. Artificial. Collective.」（智慧．自然．人工．集體）為題，提出「適應的時代」（The Age of Adaptation）的概念。拉蒂拋棄單一主導的線性模式，改採地下莖結構（rhizomatic）規畫，將策展變成一座大型的「智慧實驗室」。

「建築的恐懼與療癒」展在精神上，與「實驗室」策展有著異曲同工之妙，它同樣摒棄了單一學科的界限，將建築學與文學、人類學、民族誌、聲音藝術等跨域素材並置。觀眾在不同密度的空間之間穿梭，經歷感官的多次換檔：嗅覺的入場券、足下的聲波、視線的延緩與加速，儘管形式多樣，卻圍繞一個純粹提問：建築若回到庇護的初衷，當代的技術、政治與生態，將如何更新它的語法？於焉，跨域不再流於拼貼，反而讓每件作品在自己的座標系統中運作，彼此感染。

