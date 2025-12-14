【家庭plus．徵文大拼盤】美食排隊 一定反對

圖／豆寶

再好吃、再熱門，要排隊，門兒都沒有，支持者請舉手……

〈人情味好味〉只吃在地味 隊就讓別人排

文／Marine（台南市）

北漂後回故鄉府城的中年女子，上大學後才知道台南人「要有」喝牛肉湯、吃魚肚湯當早餐的習慣。這對歷代務農的孩子來說簡直不可思議，我第一碗牛肉湯，還是台北朋友南下帶我去排才嘗到的！

如今，這些庶民小吃成了動輒好幾條人龍的必比登清單。但其實不住市區的台南人，心中好吃的店往往是離家近、會寒暄的老店，低頭揮舞湯瓢鍋鏟的老闆，把人情味炒進了菜肴裡。

在外地時，我早已學會繞開名店人龍。那些知名美味，隨大量人潮稀釋了火候、焦香和口感，更多時候像是為疏散人流的速食，少了溫度。

於是我選擇開發在地人穿著夾腳拖、睡衣，甚至戴著安全帽排隊的店家。那種和異鄉異地的人共享生活經驗的歸屬感，一股融進肚裡的生活味，才是我心裡「排得上隊」的美食。

若同行者堅持排隊名店呢？我會說：「你們先排，我去附近晃晃再會合。」有時分頭行動，反而各自品嘗到心中的美味，回頭還能交換彼此的驚喜。

〈要排就拒吃〉只想從從容容 不想狼狽等待

文／Shanice（台北市）

週末出門覓食，孩子遠遠看見名店便說想吃，先生望著門口排到轉角的人龍，只默默對我做了個「先別衝動」的眼神。我蹲下對孩子說：「這會等到肚子餓扁才吃得到喔。」孩子點點頭：「那我們去找不用排隊的美食吧。」這句話大概就是我們家的共識。

我不是不愛吃美食，恰恰相反，我很愛發掘好店。但我更在乎「舒服地吃」。站在騎樓乾等、吹風流汗，再美味的料理也吃不出歡喜。只要能預約，我一定先上網訂位；不能預約又得久候的，就算網路評價再精采，我也會瀟灑放棄。

真正的考驗常在與親友同行時。有人把排隊視為「正宗保證」，覺得愈等愈值得；我則願意把時間留給談天、散步、陪孩子看街景。所以我現在都會先說好：能訂位的我一起吃；要久候的，就分頭行動或下次再約。

後來我明白，我拒絕的不是美味，而是拒絕把耐心消磨在隊伍裡的無奈。真正的享受，是人到位、心也到位。能預約就預約，能從容就從容──這，就是我們家的美味哲學。

〈先活在當下〉與其成佛 不如先吃飽

文／M.T（高雄市）

每當社群媒體瘋傳，某家甜點店爆紅、某間日式餐廳大排長龍，我總懷疑那隊伍的盡頭，是不是連到下一個季節。豔陽下的客人們，在熱氣裡滾成一鍋火；寒風中的饕客們，在冷風裡結成一塊冰。為了那一口，人人成了修行者，瘋狂修煉「美食成佛」的耐性，實在佩服。

某年夏天，我也心動，想朝聖那家據說「一入口便會升天」的舒芙蕾。抵達時，人龍已蜿蜒到隔壁湯包店，隊伍中的女孩撐傘防曬、男孩揮扇降溫，每人都在經歷一場汗流浹背的修行。我對同行友人說：「這道甜點，可能會排到人生下一頁。」他點頭認同：「或許我們吃別家，才能體會不餓肚子的滿足。」

於是我們轉進附近小麵店，我們一邊吸麵、一邊看著對面仍在排隊的隊伍，有人為了流行、有人為了拍照，而我們為了不餓肚子，選擇先活在當下。

有人說，「沒有排隊的美食，少了故事。」但若能在沒人等候的角落，吃得開心滿足，那也是我心中最美味的自由。

〈安穩最重要〉有了孩子 考量現實

文／WL（新竹縣）

還沒當爸媽前，排隊對我來說是一種「儀式感」，再久都願意等──熱門打卡店、剛開幕的甜點店，甚至排上兩小時也覺得值得。心裡總覺得，有排隊人潮的店家，東西一定好吃。

後來有了孩子，生活節奏整個翻篇。出門得考量睡眠時間、用餐時間、情緒狀態，一切都變得緊湊又不可控。看到店門口的長長人龍，我第一個反應變成：「排這個，孩子撐得住嗎？」不是怕自己餓，而是怕等太久變成戰場──餓、累、想抱、想睡，任何一項都足以引爆。

於是現在，我們選擇沒人排隊的巷口小館，或是提早去吃以及外帶。雖然少了「朝聖感」，卻多了許多從容與自在。

也許每個階段，都有不同的「好吃定義」。年輕時追求話題與新鮮，如今則是能一家三口安穩吃完一頓飯，就是最美味的事。

