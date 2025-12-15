【藝術文化】用音樂擁抱不完美的正常 百老匯音樂劇《近乎正常》台北封箱演出

百老匯搖滾音樂劇《Next to Normal 》（近乎正常）集結台美實力派卡司聯手演出。（活性界面製作提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕囊括東尼獎與普立茲戲劇獎的百老匯音樂劇《NEXT TO NORMAL》（近乎正常），自2008年於紐約首演之後，迅速成為最具代表性的現代音樂劇。「活性界面製作」於2023年獲授權重製在台灣演出，口碑與票房俱佳，將於本週重登舞台。沒想到製作人陳午明日前透露，本次台北演出結束後，將封箱不再規畫後續場次，讓人頗為詫異。

飾演躁鬱症母親角色的旅美知名演員張雅涵（左2），與百老匯美籍演員Ellis Gage（右2），詮釋痛失至親的掙扎。

（活性界面製作提供）

《NEXT TO NORMAL》劇情聚焦一個因失去至親而受創的四口之家，母親罹患嚴重躁鬱症，家中所有成員為維繫表面「正常」的生活極力努力，包括其中一位不是「正常」存在的成員，都各自承受著無比巨大的壓力與痛苦。

在百老匯琳瑯滿目的音樂劇作品中，《NEXT TO NORMAL》以寫實手法直面當代人熟悉的精神議題，著墨於憂鬱、躁鬱、藥物依賴與家庭關係，題材相當罕見，卻以真摯筆觸與強烈情感脫穎而出，獲《紐約時報》劇評讚譽：「直接得令人揪心，甚至絞心！」

這齣音樂劇的音樂風格橫跨古典與現代流行搖滾，曲風多元且情感飽滿，首演隔年即奪下東尼獎「最佳原創音樂」、「最佳編曲」、「最佳女主角」3項大獎，並成為少數榮獲普立茲戲劇獎的音樂劇之一，獲讚「拓展了音樂劇的範疇」。

「活性界面製作」取得正式授權推出台灣重製版，集結台美實力派音樂劇演員與現場樂手共同演出，以全英語演出、搭配好讀友善字幕，讓觀眾無障礙沉浸於劇情之中，透過強烈的搖滾音樂節奏，將精神健康議題搬上舞台，帶領觀眾思考「什麼才是正常的家庭生活」。

談到為何要「封箱」？陳午明說，此次由2023年原班人馬再次聯手，包括導演孫自怡與旅美音樂總監張玉玫攜手執導，旅美演員張雅涵、百老匯美籍演員Ellis Gage等，以及台灣實力派演員江翊睿、鍾琪、德仔（賈培德）、楊宣哲，卡司可說是一時之選，未來要再次齊集恐怕不容易；而且，未來如果還要再演，也必然不會是現在的面貌，「因此決定這個版本先封箱了。」

12月19至21日在台北表演藝術中心大劇院演出，詳詢OPENTIX。

