【藝術文化】台博館「在標本裡寫一座山」 書寫台灣新自然史

北市國語實小學生以「帶你看看大自然」為主題，介紹小學生就可以做到的生態保育方式。

〔記者董柏廷／台北報導〕台博館舉辦「在標本裡寫一座山」新自然史書寫成果發表會，近200名合作學校師生與入選作者齊聚一堂，分享第1年度成果，象徵台博館推動「新自然史書寫計畫」的里程碑，即日起至12月18日於台博館2樓迴廊展出。

「筆尖下的博物誌」展區呈現作家、研究者與藝術家跨域書寫成果，探討從天堂鳥到地質標本的多元故事。

台博館館長陳登欽表示，「在標本裡寫一座山」象徵博物館以全新方式開放典藏詮釋，讓標本不再僅由專業人員單向解讀，而是邀請民眾投入共寫台灣新自然史的行列。

展覽分為兩大展區，其中「筆尖下的博物誌」集結跨領域創作者與研究者的作品，包括徐振輔、黃瀚嶢、王新仁、林大利、胡哲明、陳力航、劉錡豫、夏曼．藍波安等，共展示7篇主題專文、2篇漫畫創作、1組生成式藝術創作、3組專題研究與策展書寫，以及25篇徵稿入選與多篇邀稿作品。作品從天堂鳥、藻類、地質標本到人文歷史物件，以科學、文學、藝術與歷史交織的書寫方式，重新建構標本背後的知識與文化脈絡，反映出社會大眾對自然與人文的多面關照。

另一展區「標本裡的奇思異想」則呈現北市國語實小、東門國小、北市大附小、石牌國小、古亭國小、桃園長庚國小、苗栗蕉埔國小、宜蘭武塔國小及樹國子共學團等班級的校園書寫成果，展現出跨世代自然書寫的豐富想像力與對生命的細緻觀察。

