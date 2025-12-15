自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台博館「在標本裡寫一座山」 書寫台灣新自然史

2025/12/15 05:30

【藝術文化】台博館「在標本裡寫一座山」 書寫台灣新自然史北市國語實小學生以「帶你看看大自然」為主題，介紹小學生就可以做到的生態保育方式。
（台博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台博館舉辦「在標本裡寫一座山」新自然史書寫成果發表會，近200名合作學校師生與入選作者齊聚一堂，分享第1年度成果，象徵台博館推動「新自然史書寫計畫」的里程碑，即日起至12月18日於台博館2樓迴廊展出。

【藝術文化】台博館「在標本裡寫一座山」 書寫台灣新自然史「筆尖下的博物誌」展區呈現作家、研究者與藝術家跨域書寫成果，探討從天堂鳥到地質標本的多元故事。
（台博館提供）

台博館館長陳登欽表示，「在標本裡寫一座山」象徵博物館以全新方式開放典藏詮釋，讓標本不再僅由專業人員單向解讀，而是邀請民眾投入共寫台灣新自然史的行列。

展覽分為兩大展區，其中「筆尖下的博物誌」集結跨領域創作者與研究者的作品，包括徐振輔、黃瀚嶢、王新仁、林大利、胡哲明、陳力航、劉錡豫、夏曼．藍波安等，共展示7篇主題專文、2篇漫畫創作、1組生成式藝術創作、3組專題研究與策展書寫，以及25篇徵稿入選與多篇邀稿作品。作品從天堂鳥、藻類、地質標本到人文歷史物件，以科學、文學、藝術與歷史交織的書寫方式，重新建構標本背後的知識與文化脈絡，反映出社會大眾對自然與人文的多面關照。

另一展區「標本裡的奇思異想」則呈現北市國語實小、東門國小、北市大附小、石牌國小、古亭國小、桃園長庚國小、苗栗蕉埔國小、宜蘭武塔國小及樹國子共學團等班級的校園書寫成果，展現出跨世代自然書寫的豐富想像力與對生命的細緻觀察。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應