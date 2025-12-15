自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】以植物為畫材 「大自然媒材藝術創作」聯展台中登場

2025/12/15 05:30

【藝術文化】以植物為畫材 「大自然媒材藝術創作」聯展台中登場「大自然媒材藝術創作」即日起展出，策展人盧秀麗（中）與6位創作者（左而右）陳昭惠、劉芷吟、陳美玲、潘昀昕、羅凱蔆、賴詩佳合照。
（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕陳美玲等6位創作者利用大自然植物等為媒材進行創作，即日至12月31日，在台中市大墩文化中心展出，共展出380件作品，每件都凝聚創作者對植物的熱愛與長時間相伴的深厚情感；策展人盧秀麗表示，這些作品都是收集植物做為主軸材料，取其形，用其色，讓觀者感受大自然的色彩與生命力。

「大自然媒材藝術創作」聯展是陳美玲、陳昭惠、賴詩佳、劉芷吟、潘昀昕、羅凱蔆6位創作人的聯合創作展，從高難度的植物色彩運用，到各式天然媒材的巧妙融合，都能看見創作者把大自然的美轉化成獨一無二的藝術語彙。

此次展品相當多元，有押花、麗乾花、植物魔法、藍曬、布盒創作，以及結合原色真花、棉紙、紗布、酒精顏料、科普感光藥劑等多種媒材，6位創作者以繪畫手法靈活呈現植物姿態，讓平面與立體、傳統與當代工藝在這裡交會。

策展人盧秀麗表示，6位創作者都是秉持用大自然的形跟色來創作作品，而台灣植物非常豐沛，歷經了冰河時期，更是世界植物多樣性的中心，有取之不盡用之不竭的能量。

創作人陳美玲則分享，透過壓花，自己重新學會凝視及珍惜看似平凡卻真實的片刻，在花世界裡找到美好及力量，而她最喜歡作品是〈悠閒時光〉，因為平時大家工作很忙，可在以花園為主題的作品中，放鬆自己。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應