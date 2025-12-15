限制級
【藝術文化】成田達輝攜手萩原麻未 12/21 衛武營獻藝
小提琴家成田達輝（左）與鋼琴家萩原麻未被譽為「樂壇黃金夫妻檔」，兩人將於12月21日在衛武營表演廳演出。（尼可樂表演藝術提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕伊利莎白國際音樂大賽銀獎小提琴家成田達輝，與日內瓦國際音樂大賽鋼琴首獎萩原麻未，被譽為「樂壇黃金夫妻檔」，兩人將首次以夫妻身分聯袂造訪高雄，於12月21日在衛武營表演廳演出。
主辦尼可樂表演藝術表示，成田達輝以爆發力與詩意兼具的演奏風格著稱，既能展現華麗炫技，也能直抵情感深層；萩原麻未則是琴音溫雅細膩、線條清澈，展現獨有的法式音樂涵養、純熟技藝及深刻表現力，讓她活躍於歐洲舞台。兩人相知相伴多年，以最貼近靈魂的默契，在弓弦與琴鍵之間建立獨一無二的音色平衡。
此次音樂會選曲包括克萊斯勒的《斯拉夫幻想曲》、拉威爾的《G大調第2號小提琴奏鳴曲》、《吉普賽人》、法朗克的《A大調小提琴奏鳴曲》及薩拉沙泰《流浪者之歌》等。詳詢OPENTIX。
