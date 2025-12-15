【自由副刊．第二十一屆林榮三文學獎．短篇小說獎佳作】 張嘉祥／阿媽蛞蝓 － 3之1

【短篇小說獎佳作】◎張嘉祥

作者簡介：

◎張嘉祥 © Taiwan Creative Content Agency

張嘉祥，1993年出生。嘉義民雄人，火燒庄張炳鴻之孫。目前就讀國立台灣師範大學台文所。現為「庄尾文化聲音工作室」負責人、台語獨立樂團「裝咖人Tsng-kha-lâng」團長。出版《夜官巡場》專輯與同名小說，小說獲2023年台灣文學金典獎、蓓蕾獎。

圖◎黃子欽

得獎感言：

每個作品都需要時間，需要一步一步地學習成熟，每個原始概念都需要耗費時間和精力灌溉，概念才能完熟成為作品。

感謝本屆林榮三文學獎的評審和工作人員。身為身處在兩個藝文產業的創作者，最後想跟大家說：台灣文學獨立長存，台灣獨立音樂萬歲。

阿媽蛞蝓 － 3之1

◎張嘉祥 圖◎黃子欽

活在火燒庄（注1）的記憶是出乎意料的模糊，形似起乩操寶或是藥物致幻，但是又貼著骨頭深刻難忘。不痛，但像是做夢醒來的難忘。

大約是在右腳小腿骨中段內側的部分，那裡是就讀高中三年間，每天騎腳踏車從民雄往返嘉義市沾染上鍊條黑油的痕跡。第一年的時候單車鍊條的黑油還只是沾染皮膚，隨著我們放學後去嘉義市北楓彎豆冰旁的火雞肉飯店家，日日夜夜澆灌滾燙的火雞油在小腿骨內側，頑固的黑油終於開始吃進肌肉中，我想青少年的心理大約覺得這類似於刺半甲的藝術，只是我們透過單車鍊條的黑油和滾燙的火雞油來完成。

第二年開始，我不再滿足於讓黑油只是浸潤到肌肉，我想從微觀世界裡的粒子震盪開始實驗，或是說熱脹冷縮來讓黑油更深入其中，於是我們開始接受平原熱天日頭的考驗，冬天帶有水氣的凍寒空氣灌溉，像是遊蕩的羅漢巡遊嘉義空間，我不確定最後是熱脹冷縮讓黑油吃進骨頭？還是有其他原因？總之第三年我們在某堂經濟課下課後，聚在教室的講台上，同學們看著我拿出鋒利的鐵尺把右腳小腿骨中段內側的部分切開，有些同學皺眉遮眼，但沒有一點血流出來，不痛，像是在做夢。一路劃開到骨頭，終於確認黑油吃進小腿骨裡面了。

我想還是有其他可能性的，如果只是粒子震盪實在不合理。我再細想，有可能是跟嘉義地區常見的板仔厝（注2）很有關係，這種木造的建築，在嘉義四常（注3）可見，而我的老家算是一半水泥一半木造的混種，這種建築格局通常會保留閣樓的形式，我記得我們老家的閣樓，那是一個神明和鬼魂混居的空間，就在我們日夜生活的頭殼頂。

在考大學的前一年暑假，某天突然想起家中屋頂有一處童年恐懼的黑暗空間，印象中擺滿阿母少女時代做衣服的人形模特兒，祂們被移除雙腳，用腰部站立在閣樓的榻榻米上，在童年起乩般的印象裡，每到夜深人靜的時候，那些人形模特兒就會在閣樓聊天，有次趁著家人都睡著，我掀開閣樓天花板入口的一角，透過縫隙看見人形們用手爬行移動交談，說著：「咱啥物時陣才會接起來雙跤，閣再穿媠閣大範的新衫？」（注4）

我想人形們注定是失望的，阿母纖細的雙手早就因為務農養豬生出一層厚繭，不再是優雅自在持裁縫剪刀創作的少女，做為嫁妝的裁縫車在某幾次和長大的孩子們爭吵後就消失在她的生命空間，我想那是連生命記憶都消失了一台。而人形們被阿母收在戶外門埕的牆壁旁，整齊疊著，誰也不能丟掉祂們，只要透露一點碰觸的念頭，阿母就會狂嘯。但是祂們的雙腳放不進牆壁角落，那些腳怎麼擺都沒辦法彎曲貼服牆角，只好把腳都丟掉。人形們長滿了灰塵，偶爾的西北雨狂傾倒在嘉南平原，門埕在暴雨中積水，雨水退去後的淤泥淹蓋最底層的人形，我沒有再看過祂們在深夜裡爬行或聊天，祂們沉默安靜，逆來順受，像是在做一場無聲靜謐的美夢。

但我記得那個暑假，那時候人形還在閣樓，深夜裡我像童年一樣掀開天花板的一角窺探閣樓，有一個面容類似阿母少女時代的人形，丟了一隻腳給我，祂說：「骨頭因為車禍斷去矣，醫生共我釘五支鋼釘佇內面，會記得三不五時幫我點寡烏油。」（注5）

理論上我不可能看見人形還在閣樓中，祂們早就在門埕外脆化變成碎片，只是阿母不肯把祂們丟進垃圾車。祂給我的那隻塑膠的假腳我裝不上去，我拿去給了我因為車禍斷掉右腳的阿母，距離少女時代已經好久好久的她，看見小兒子拿出一隻假腳給她，她好開心，即便那隻腳從來就是她擁有的。在轉交假腳的時候，腳裡的黑油從塑膠脆化的縫隙裡面流出來，滴在我的右腳小腿骨中段內側，我想那是黑油吃進骨頭另一個比較合理的原因。

但是我的阿母說，那是我記錯了，黑油是有次我幫忙搬豆頭（注6），雙手需要像搬瓦斯那樣轉動桶身，我腳步踏錯，連同和我半身高的豆頭和桶子跌落，右腳擦過滿是廚餘油漬和貨車機油的地面，從此黑油就吃進我的骨頭裡。但是對於阿母的話我都只相信一半，畢竟她太忙了，怎麼可能注意到這種細節？

在記憶裡，對於阿媽的過世我跟阿母有全然不同的解讀，阿母總是跟我說，阿媽是去到西方極樂當佛祖菩薩了。但我總是會在阿媽的肉身消逝後還看見阿媽回來，哪裡是菩薩？那大部分是我離開嘉義後的事，阿媽會以各種不同形態回來。我印象深刻，有一晚在東部的大學宿舍走廊，牆壁上停靠一隻會散發月光的大飛蛾，從走廊一直跟著我到房間，室友們都睡著了，漆黑的房間內，室友戴著眼罩沉沉睡去，他們沒看見飛蛾身上的月光把寢室照亮照滿，如果有誰可以知道滿月的時候，人站在月球中會是什麼感覺，我想應該就是這樣的狀態，那是來探望我大學生活的阿媽散發出來的光芒。

有時候阿媽會變成一隻黑色蛞蝓（注7），牠們常出現在童年雨後的紅磚外牆上，和黑色的老青苔一起爬行，通常在隔日的中午後，阿媽變成的蛞蝓會變成乾癟黑色的蛞蝓乾，像是汽車輪胎爆胎後噴出的碎屑，這時候阿媽蛞蝓不再動彈，原本爬行過後會拖曳出一條長長的牛稠溪（注8），在紅磚上緩緩地流，這時候都乾涸了。牠腹足一陣抽搐，從牆上掉落，黑色的身體把眼睛蓋住，牠什麼都看不到，眼前一黑就倒在柏油路上，月娘落下後，日頭升起，溫度逐漸升高，把阿媽烤成乾乾癟癟的黑色薄片。

在那之後，老家的周圍就沒有再看過黑色蛞蝓出現，不管是綿綿的細雨，或是傾盆的西北雨，紅色的磚牆外都乾乾淨淨，連黑色的老青苔痕跡都沒有，阿爸自豪地說（注9）：「我把外面牆壁都洗過了，還噴上一層驅蟲藥，不只蟲，連青苔也比較不容易長。」

那個瞬間，我突然能理解在酪梨園大片死去的芒草心情，政府推廣不要使用農藥，要做有機的高單價精緻農業都是和我們息息相關的，生命、人類、土地都是循環關係。當然阿爸完全不這麼覺得。

（待續）

■注

1：火燒庄：位於今日嘉義縣民雄鄉豐收村。全台灣有不只一座火燒庄，我小時候聽阿媽講過，古早有一隻大鳥鼠，親像一隻豬公遐爾大，伊身軀有紅色的火咧燒，自台灣頭行到台灣尾，若是庄頭有人看見著火的鳥鼠咧洗身軀，彼个庄頭都會火燒，所以全台灣才會有遮爾濟火燒庄。

2：板仔厝：嘉義市地區常見的建築風格，木造的日式風格，通常是兩層樓的格局，外觀看來有魚鱗板的結構。

3：四常：sù-siông。時常、經常。

4：華文翻譯：什麼時候我們才會接上雙腳，重新穿上漂亮乾淨的洋裝？

5：華文翻譯：骨頭因為車禍斷掉了，醫生釘了五根鋼釘在裡面，記得偶爾幫我上一些黑油。

6：豆頭：tāu-thâu。把豆子磨碎，用濾布過濾之後的豆渣。可以餵豬或當肥料。

7：黑色蛞蝓：阿媽蛞蝓。皺足蛞蝓Laevicaulis alte。阿兄攏講伊叫做草蛭，結果發現外口根本無人按呢叫伊，我想阿媽的日本名是同款的道理，阿媽的朋友若來到店仔開講，攏會叫阿媽的日本名，阿媽看起來真歡喜，親像轉去到少女時代，但是阮厝內根本無人按呢叫伊，彼時陣我就會想著阿媽蛞蝓。

8：牛稠溪：嘉義朴子溪上游名稱。我總以為牛稠溪是我阿公挖掘河道養護出來的，因為火燒庄的人總是叫我阿公牛頭，阿公說是因為他像一頭勤勞的牛，長年做著做不完的工作，一直在撿拾農地裡的石頭，我總覺得那不是農地裡的石頭，而是牛稠溪河道中的石頭和泥沙，因為牛頭長年的清淤，讓牛稠溪保持河道順暢，因此牛稠溪在我過去的記憶裡一直以為是牛頭溪。

9：阿爸自豪地說：和阿爸講話，常常會讓我分不清楚他到底講的是華語還是台語，很有可能記憶裡的阿爸說的是：「我共外口的壁攏洗過啊，閣噴過蟲藥仔，毋但蟲，連青苔嘛較袂生喔。」或者阿爸其實是華台語混合在一起說的。

