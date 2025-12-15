自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 鴻鴻／佛問比丘

2025/12/15 05:30

◎鴻鴻

比丘問佛

世界

世界究竟為何物？

──陳怡安

世界究竟為何物？

你看見

我投影在大樓外牆的經文了嗎？

你看見

我焚燒的國會和高級飯店了嗎？

你看見

違法的人在立法，擁槍的人

被槍殺

你看見我無力拯救的

那個擲石頭的孩子了嗎？

為什麼還要跟我索討

更多容積率

更多股票

更多草

我問

世界

世界究竟為什麼？

為了冰箱裡的冰棒不要隨極地的冰雪溶解

更猛烈地吹著發電機的風啊，不想再吹

讓莫札特更賣力安撫雞群的夢魘吧

為了早餐的太陽蛋能夠晶瑩生輝

給你連結，入手降噪耳機

好屏擋無人機的侵擾

升級多焦變色鏡片

好在無人帳號圍攻下脫逃

至於如何分辨誰是AI，誰是我

抱歉，我也不知道

抱緊你的小孩

但不要太緊

更大的風暴還沒來

