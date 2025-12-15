限制級
【自由副刊】 鴻鴻／佛問比丘
◎鴻鴻
．
比丘問佛
世界
世界究竟為何物？
──陳怡安
．
世界究竟為何物？
．
你看見
我投影在大樓外牆的經文了嗎？
你看見
我焚燒的國會和高級飯店了嗎？
你看見
違法的人在立法，擁槍的人
被槍殺
你看見我無力拯救的
那個擲石頭的孩子了嗎？
．
為什麼還要跟我索討
更多容積率
更多股票
更多草
．
我問
世界
世界究竟為什麼？
．
為了冰箱裡的冰棒不要隨極地的冰雪溶解
更猛烈地吹著發電機的風啊，不想再吹
讓莫札特更賣力安撫雞群的夢魘吧
為了早餐的太陽蛋能夠晶瑩生輝
．
給你連結，入手降噪耳機
好屏擋無人機的侵擾
升級多焦變色鏡片
好在無人帳號圍攻下脫逃
至於如何分辨誰是AI，誰是我
抱歉，我也不知道
．
抱緊你的小孩
但不要太緊
．
更大的風暴還沒來
