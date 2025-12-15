【自由副刊】 鴻鴻／佛問比丘

◎鴻鴻

．

比丘問佛

世界

世界究竟為何物？

──陳怡安

．

世界究竟為何物？

．

你看見

我投影在大樓外牆的經文了嗎？

你看見

我焚燒的國會和高級飯店了嗎？

你看見

違法的人在立法，擁槍的人

被槍殺

你看見我無力拯救的

那個擲石頭的孩子了嗎？

．

為什麼還要跟我索討

更多容積率

更多股票

更多草

．

我問

世界

世界究竟為什麼？

．

為了冰箱裡的冰棒不要隨極地的冰雪溶解

更猛烈地吹著發電機的風啊，不想再吹

讓莫札特更賣力安撫雞群的夢魘吧

為了早餐的太陽蛋能夠晶瑩生輝

．

給你連結，入手降噪耳機

好屏擋無人機的侵擾

升級多焦變色鏡片

好在無人帳號圍攻下脫逃

至於如何分辨誰是AI，誰是我

抱歉，我也不知道

．

抱緊你的小孩

但不要太緊

．

更大的風暴還沒來

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法