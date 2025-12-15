【自由副刊．愛讀書】 《我們的土地與時代》

《我們的土地與時代》

蔡素芬主編，夏曼．藍波安等著，玉山社出版

小說家蔡素芬（1963-）主編的《我們的土地與時代》收錄2006至2024年間、十二篇以「土地與人民」為核心的短篇小說，透過不同世代與地域的創作者，呈現千禧年以後台灣社會景觀與心靈狀態的多重切面。本書著眼「在地書寫」的廣度，從民俗、家庭、歷史記憶到身分思索，勾勒出台灣在快速變動中的文化質地。夏曼．藍波安以海洋為軸書寫達悟族文化在現代化前的掙扎；林俊頴則以父親離世為起點，在哀悼與尋根之間形塑個人與土地的聯繫；童偉格以細膩語言展現山村記憶的流動；楊富閔以新世代語感更新鄉土敘事；林育德與洪明道展現對人情的老熟世故；吳明倫從人神情感切入，在民俗與現代之間找到新的敘事角度；郭強生與賴香吟的作品將歷史視野放回台北與台南，折射殖民經驗、遷徙與家族命運的推移。姜天陸緬懷往事夾雜豐富情感；許献平與施雅文，更將身體、地域與時間疊合，帶出創作者的語言自由度與情感觸角。有的作品從日常記憶延展，有的帶著神怪或傳說的氣味，也有些以輕描淡寫的筆法直指地景背後的情感與歷史。蔡素芬將這些聲音並置，得以在多樣的筆觸中看見台灣小說的當代節奏：既有土地的溫度，也飽含個人的生命提問。

