藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．全球觀測站】毛孩 永遠的寶貝

2025/12/15 05:30

2025年11月初，參與巴黎臘腸犬遊行的可愛狗狗。（資料照，法新社）2025年11月初，參與巴黎臘腸犬遊行的可愛狗狗。（資料照，法新社）

文／李珞玟 圖／達志影像

日前，一位我追蹤已久的旅美YouTuber在社群媒體上，再次曬出愛犬的照片。這些年來，她偶爾會分享與愛犬的互動，我也算從旁認識了這隻約克夏。牠乖巧、時尚、愛撒嬌，晚年卻罹癌，多方治療後，終究不敵病魔。

狗狗教堂內部，牆上貼滿照片和主人寫給愛犬的手寫信。（資料照，美聯社）狗狗教堂內部，牆上貼滿照片和主人寫給愛犬的手寫信。（資料照，美聯社）

仔細看貼文內容，這才發現原來照片裡的狗狗並非本尊，而是這位YouTuber訂製的一比一愛犬模型。狗狗本尊早已火化，骨灰另外珍藏，但為了一解相思之情，才訂製了這五官、體型、神情都無比相似的擬真模型，好讓她在家一轉身，就能看到靜靜凝視自己的愛犬，彷彿牠不曾離開。人對毛孩的愛，究竟能有多深刻呢？

天天遛狗、準時投餵，不時提升伙食或訂製衣服等等，儼然是常規操作。生病了也不棄養，積極治療，還進一步規畫身後事，例如預訂塔位、選擇單獨火化、蒐集毛髮做成紀念物等等，應該就堪稱典範了。曾經聽在寵物葬儀社打工的表弟分享，寵物火化前，常常比照飼主的信仰舉行儀式，例如佛教徒誦經、基督徒祈禱唱詩等等，並邀請親友一同悼念，相當慎重。表弟也說，即使這些寵物和飼主與他素昧平生，旁觀的他仍不時動容。

狗的壽命比人類短，因此愛狗人士一生中可能會經歷多次毛孩的生離死別。2000年，美國佛蒙特州一位愛狗的民間藝術家兼木雕家修內克（Stephen Huneck），因對毛孩的愛，便和妻子建造一座專門紀念狗的教堂，也就是如今位於狗狗山（Dog Mountain）園區的狗狗教堂（Dog Chapel）。

狗教堂外觀，牌子上寫著「不分信仰、不分犬種，唯獨拒絕教條」。（資料照，美聯社）狗教堂外觀，牌子上寫著「不分信仰、不分犬種，唯獨拒絕教條」。（資料照，美聯社）

教堂內到處布置著以狗為主題的畫作，牆面上則吸睛地貼滿大量來訪者留下的狗狗照片、緬懷愛犬的手寫信，層層疊疊，體現出眾人對愛犬深厚的愛。教堂外則是占地約150畝的翠綠草坡，主人和愛犬可以在此盡情玩耍，放鬆地沉浸在人和狗之間親密的感情裡，不必害怕招人嫌。修內克夫妻倆過世後，這座夢幻的狗狗天堂由非營利組織接手經營，每年吸引許多遊客前去朝聖，甚至不時舉辦狗狗主題派對、音樂節等活動。

修內克曾說，狗狗就是家人，不僅讓人更親近自然，也教人感受到無條件的愛。若說人類有什麼較宏大的回應，大概是全球各地有多間專門研究犬隻的機構和博物館吧！例如美國紐約市AKC狗狗博物館（AKC Museum of Dog）、法國巴黎近郊的中央犬科博物館（Centrale Canine），或者專精於單一犬種的日本秋田犬會館、德國雷根斯堡臘腸犬博物館（Dackelmuseum）等。有的博物館還開放攜犬入場，或者舉辦狗狗主題遊行，讓遊客和愛犬創造獨特的回憶。

在這充滿複雜人性的世界裡，狗狗簡單而透明的愛，大概是人類永遠需要的救贖。人以各式各樣的方式愛狗、紀念狗，其實也是在守護人類心中最柔軟的特質。就讓這份有來有往的情誼，在我們有限的生命裡持續迴響！

