【家庭plus】我家的餐桌

圖／Rebecca Chen

共餐人數：兩人

菜色說明：上班族媽媽和高三女兒的午餐便當。醉雞、油雞、炒小魚、炒蚵仔蛋、烤柳葉魚或紅燒豆包當主食，補充蛋白質；水炒青江菜、小黃瓜、乾煎玉米筍、木耳或蘑菇當蔬菜；少飯。

孩子幼稚園時，陪他們看繪本，讀到《小布烤蛋糕》系列的書，還如法炮製與孩子一起烤出杯子蛋糕。國中階段，疫情停課在家，苦於變化三餐菜單，我竟也難得做出黑糖雜糧饅頭、花捲和比薩。隨著後來我病後恢復工作，忙於重新適應，上班日已無暇送便當，更遑論做便當。

瞥見孩子的夢幻菜單，孤獨地羅列在家庭布告欄，國中訂整學期的營養午餐，每回孩子清洗便當盒，總會隱約聽到他們期待媽媽牌便當，可以客製化的小小心聲。

轉眼間已到高三，媽媽沒忘記承諾，下班趕緊採買食材、構思烹煮、切切洗洗，也成就了自己和高三女兒不需苦思中午吃什麼的樸實中繼站。（文、圖／Rebecca Chen）

