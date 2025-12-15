自由電子報
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．婚姻研究院】老公退休 老婆享老福

2025/12/15 05:30

婚姻研究院婚姻研究院

文／李廖潘子

我參加女性友人聚會，常聽到已婚者說，因老公退休在家，夫妻兩人易起衝突、吵架。事端大多是老公退休前從不干涉家務，退休後全變樣，意見一大堆，一下子是嫌老婆拖地效率不彰、一下子抱怨垃圾分類不夠周全，甚至連煮菜方式也要干涉。但只出一張嘴，從不自己動手做。

她們的老公大多是四、五年級生，從小在重男輕女的家庭長大，不做家事不讓人意外。但是我一位表姊夫也是四年級生，一退休卻主動做家事。

退休前，表姊夫也是不做家事，即使表姊忙不過來，請他協助晾衣服，他也不做，他說：「我們家男人不能晾女人的內衣褲。」表姊無奈只能一肩扛起工作、家務、育兒，忙碌地像一顆陀螺轉不停。出人意表，表姊夫一退休，居然變個人似的，自動包攬所有家務，要表姊不必動手腳，好好享受退休生活。

表姊已習慣以家務勞動代替運動，哪能什麼家事都不做，和表姊夫幾番抗爭、吵架之後，終於掙回「透天三層樓的拖地工作」。

表姊夫一退休，做什麼事情都得夫妻一起，要求表姊不要早起，和他一起睡到八點再起床，一同吃早餐，習慣早起的表姊又得和他吵架，才爭回早起權。

像我表姊這樣的妻子，丈夫退休後願意做家務，她才有個較輕鬆的老年生活，受到女性親友的羨慕，可說是享老福的女性。

